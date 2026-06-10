Como Manuel Adorni, Federico Sturzenegger también adhirió al régimen simplificado de Ganancias

Según establece el sitio de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), este régimen implica una “nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones”. Así, el organismo recaudador abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal, tomando un enfoque en el que el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

El régimen simplificado habilitado tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. En la práctica, ARCA predetermina el impuesto y pone a disposición la información de la Declaración Jurada, donde el ciudadano tendrá la opción de modificar o agregar información de ser necesario. De haber una discrepancia, el organismo solo se focaliza en lo que se facturó y en los gastos deducibles y deja por fuera los gastos personales o cambios patrimoniales.