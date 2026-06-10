El entrerriano Manuel Borgert debutará en Rafaela: “Esta fecha será especial para mí”

Con el TC Pista, el piloto ramirense hará su estreno en el autódromo de Rafaela.

Por primera vez, el entrerriano Manuel Borgert competirá en el autódromo de Rafaela. Será el fin de semana del 20 y 21 de junio por la 7ª fecha de la temporada del TC Pista, cuando el trazado santafesino regrese al calendario tras su ausencia en 2024.

“Preparándonos para lo que será Rafaela, una fecha más. Mi primera vez en ese circuito así que contento y ansioso de lo que va a ser esta fecha especial para mí”, reconoció el oriundo de General Ramírez.

“Un circuito que siempre quise correr, que se llega muy rápida, preparándonos en simulador y con el auto para poder pegar un saltito en los puestos de adelante”, agregó Borgert que fue noveno en la última carrera en Córdoba y se ubica 14° en el campeonato.

La tabla general es liderada por Bautista Damiani con 221 puntos seguido de Santiago Biagi, último ganador de la categoría, y Nicanor Santilli Pazos.