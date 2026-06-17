Con un triplete, Lionel Messi le dio la victoria a la Argentina frente a Argelia y agrandó su leyenda

El capitán Messi festeja junto a De Paul, su asistidor en el primer gol de la Argentina.

El astro argentino Lionel Messi le dio este martes la victoria a la selección argentina de fútbol por 3 a 0 ante Argelia en el debut por el Grupo J de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. En Dallas, los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron la defensa del título con una actuación contundente y guiado por su capitán, que se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

Messi abrió la cuenta a los 17 minutos del primer tiempo con un remate desde afuera del área y la colaboración del arquero Luca Zidane (hijo del excampeón del mundo con Francia en 1998) que no pudo contener el zurdazo. Posteriormente, el capitán amplió la ventaja sobre el cuarto de hora del complemento, al aprovechar un rebote que dio el arquero tras un remate de Alexis Mac Allister. La Pulga redondeó su hattrick con un disparo bajo desde el borde del área contra el palo derecho del guardameta.

Así, el rosarino alcanzó al alemán Miroslav Klose con 16 tantos como uno de los dos máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA. Fue, además, su presentación número 200 con el seleccionado argentino de fútbol, con el que transita su sexto Mundial: ya estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual en Norteamérica.

El encuentro contó con la participación del entrerriano Lisandro Martínez como titular. Fue el debut del gualeyo en el 11 de la Argentina en una cita ecuménica y redondeó una sólida actuación como segundo marcador central. Respondió bien defensivamente cada vez que fue necesario y mostró claridad para salir jugando cuando Argelia cedió terreno y pelota.

Un triunfo contundente pero trabajado

Los campeones del mundo iniciaron la defensa del título con una trabajada victoria ante un rival que le cedió el protagonismo los primeros minutos. Argentina manejó la pelota y el terreno, pero tuvo que ingeniárselas para generar situaciones de peligro.

A los cinco minutos le anularon un gol por posición adelantada al propio Messi, tras habilitación de Lautaro Martínez, y parecía que reaparecían los fantasmas de aquella derrota del estreno en Qatar 2022 ante Arabia Saudita.

Apenas tres más tarde, Fares Chaibi anotó con un tiro ajustado al palo derecho del Dibu Martínez, luego de ganarle la espalda a Gonzalo Montiel. Sin embargo, también la acción fue invalidada por offside.

Hasta que, a los 17 minutos, Messi recibió un pase filtrado de Rodrigo De Paul y remató de zurda para anotar el primero de sus tres goles. Contó con la colaboración involuntaria del arquero, quien rozó la pelota pero no pudo evitar que se le metiera arriba contra su caño izquierdo.

El 1 a 0 le dio cierta tranquilidad a la Argentina, ya que comenzó a hacer circular la pelota y jugar con la desesperación de su rival, que contó con algunas situaciones de peligro a través de la movilidad de su número 10, Chaibi.

Ya en el complemento, el trámite cambió porque Argelia se hizo cargo de la pelota y mostró buen manejo, aunque no pudo traducirlo en ocasiones claras de gol. A esa altura, Scaloni ya había cambiado a Montiel por Nahuel Molina, recientemente recuperado de una lesión.

A los 15 minuto, Messi definió con un toque suave el 2 a 0, luego de un remate de Alexis Mac Allister desde afuera del área que fue atajado por el arquero. Eso le dio tranquilidad a la Albiceleste, que supo administrar energías y supo que el negocio estaba en golpear de contra con Nicolás González y Julián Álvarez (entraron por Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente).

Con dos goles de diferencia, Messi quiso colocarle la frutilla al postre con un remate bajo desde la medialuna, tras un pase desde la izquierda. Scaloni entendió que había que cuidarlo y lo reemplazó poco después de aquella conquista, a la media hora del complemento.

Nicolás Paz tuvo su debut mundialista y también ingresó Nicolás Otamendi, que está disputando su última Copa del Mundo. Argentina no pasó mayores sobresaltos hasta el final ante un rival de cuidado y redondeó una actuación acorde a las expectativas. Supo resolver situaciones durante el partido, tuvo puntos altos como la presentación de Facundo Medina como lateral izquierdo y mostro otros argumentos, como la precisión del Dibu Martínez para jugar largo.

El próximo compromiso será el lunes 22 de junio, a partir de las 14 (hora argentina), frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J en Dallas Stadium. Allí, Messi y compañía buscarán dar otro paso hacia los 16avos de final en esta nueva versión de la Copa del Mundo.