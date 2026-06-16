Las entrerrianas Florencia Losada y Santina Cherot lograron el bronce en la Americup U18

Con la participación de las entrerrianas Florencia Losada (Tomás de Rocamora) y Santina Cherot (Regatas Uruguay), la selección argentina U18 femenina se subió al podio en la Americup de la categoría. Venció 73 a 49 a Venezuela en el partido por el tercer puesto y logró la medalla de bronce para coronar una semana una semana inolvidable.

La uruguayense Cherot fue una de las máximas anotadoras de la Albiceleste, con 10 unidades; además aportó dos rebotes, dos asistencias, un robo y sufrió tres pérdidas al cabo de 17 minutos. Por su parte, Losada aportó dos unidades, misma cantidad de rebotes (uno ofensivo) y una pérdida.

El certamen también dejó una proyección ilusionante para el futuro. Gracias a su clasificación entre las cuatro mejores selecciones del torneo, Argentina aseguró su presencia en la Copa del Mundo U19, certamen que se llevará a cabo del 17 al 25 de julio de 2027 en Chengdu, China.

La primera mitad tuvo un claro dominador. El equipo volvió a sacar provecho de una de sus principales virtudes en Irapuato, como es la capacidad para generar segundas oportunidades a partir del rebote ofensivo. La presencia de Renata Scordo e Isabella Roldán en la pintura resultó determinante para inclinar rápidamente la balanza y construir una diferencia que ya era de 24 a 10 al término del primer cuarto.

Lejos de relajarse, el conjunto nacional mantuvo el control durante el siguiente segmento. Administró la diferencia con inteligencia, corrió la cancha y movió el balón con paciencia para encontrar siempre a la mejor opción.

Sin darle margen a una reacción venezolana, las chicas transitaron el complemento con absoluta autoridad. Desde esa confianza sostuvo la intensidad en ambos costados de la cancha, continuó encontrando respuestas y amplió progresivamente la diferencia hasta sellar una contundente victoria por +26 puntos.

La máxima figura de la noche fue Renata Scordo con 20 puntos y 18 rebotes, de los cuales 12 fueron en ataque. En doble dígito también estuvieron Sofía González (16), Sofía Lombardero (14) y la uruguayense Santina Cherot (10).

Esta medalla representa la octava para Argentina en una AmeriCup de la categoría, o en sus anteriores denominaciones. Además, prolonga una notable regularidad dado que se trata del cuarto podio consecutivo para el seleccionado nacional, una racha iniciada en México 2018 y continuada en 2022, 2024 y ahora en 2026.