Efluentes líquidos industriales de Gualeguaychú: evidencia y engañifa

Lo que está sucediendo en la planta de tratamiento de efluentes industriales d Gualeguaychú, es algo desvergonzado y supera cualquier tipo de explicación y engañifa.

En estas últimas semanas, los representantes de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), el Municipio de Gualeguaychú y hasta el ex dirigente de la corporación para el desarrollo, pretender engañar a toda la población, valiéndose de diferentes medios periodísticos.

El ex presidente de CODEGU, Oscar Badano expresó que: “Hoy la Planta está funcionando muy bien y en régimen. Con una capacidad operativa promedio del 60% de su capacidad máxima (150 m3/hora vs. 250 m3/hora). ¡Hay Planta para rato!

Sin embargo, “dos by-pass y una canilla clandestina”, han roto la frágil tregua entre las partes y originado un allanamiento de la Justicia Federal.”

Si bien en lo personal no estoy en condiciones de discutir, desde el punto de vista técnico, sobre la justificación o no de un by pass de los efluentes, sí tengo la plena seguridad que a las normas regulatorias y al accionar de la justicia no se debe hacer by- pass. Es decir, no se las debería poder evitar. Considerando que las normas no son de cumplimiento opcional, esto constituye un delito de contaminación ambiental.

Hace muy poco tiempo fui advertido por un vecino de la zona, sobre la presencia de un caño de dimensiones aproximadas de 1 metro de diámetro sobre calle El Hornero de la ciudad de Gualeguaychú.

La misma calle se encuentra ubicada en forma paralela a la ruta nacional 14, lindando hacia el Oeste con el predio del parque industrial y al Este con un predio según entiendo propiedad del Ejército Argentino.

Allí observo caño con liquido proveniente del parque industrial, con importante caudal. De más está decir que el vuelco identificado está por fuera de la planta de efluentes líquidos que se encuentra sobre la Ruta Nacional 14.





Inequívocamente el líquido proviene del mismo parque industrial, cruza calle pública y se dirige al predio del Ejército Argentino.

Esta mini obra de desviación de un vuelco líquido, no solo representa una negligencia de los responsables del parque industrial, sino también del municipio que trabajó con maquinarias sobre calle pública para enterrar el caño, y de las autoridades del regimiento, al permitir el vuelco y, como se demostrará luego, hacer los tajamares artificiales para intentar retener parte de los mismos.

La siguiente foto es demostrativa del accionar, y también de la maquinaria pesada que fue empleada en el predio del Regimiento.





Las siguientes imágenes Google de uso doméstico son demostrativas de la dirección del fluido en cuestión.





En gota azul, se observa trabajo sobre el terreno, construido especialmente.

En la siguiente imagen histórica del 2022, se puede observar el mismo lugar sin trabajos sobre el terreno.





Unos cientos de metros más hacia la calle Urquiza, se puede observar un segundo tajamar.





Las imágenes siguientes, del 2022, también demuestran que se hicieron trabajos para retener parte del líquido proveniente del parque industrial.





Desde el Regimiento, el efluente cruza nuevamente calle pública hacia un campo cultivado.

Ya sobre la misma calle Urquiza a unos 300 metros de la ruta 14, corre arroyo con caudal presumiblemente “alimentado”, desde el parque industrial y los tajamares especialmente construidos.

Las fotos e imágenes satelitales, son parte de una presentación en el Juzgado Federal causa FPA 6554/2025.

¿Estará caracterizado el efluente?

¿Las autoridades del Municipio y de la Provincia, están en conocimiento?

¿Existe acto administrativo en el Ejército?

¿Se hicieron los ensayos de eco toxicidad, por ser zona frecuentada por avifauna y animales domésticos?

Creemos que solo Dios sabe.

(*) Horacio Melo es profesor de Geografía y Biología, especialista en Educación Ambiental y un destacado ambientalista.