River anunció una profunda limpieza en el plantel de Eduardo Coudet

Germán Pezzella, campeón del mundo en Qatar 2022, es uno de los borrados en el Millonario.

A través de un comunicado, River anunció una lista de futbolistas prescindibles de cara a la pretemporada en Alicante, España. Entre los jugadores que no serán tenidos en cuenta están el campeón del mundo Germán Pezzella, el chileno Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas, Fabricio Bustos, el colombiano Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda (los dos últimos en el Mundial con las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente), entre otros.

La lista se completa con Alex Woiski, la joven promesa Ian Subiabre y Santiago Lencina. Ellos no formarán parte de la delegación que viajará el 20 de junio hacia el Viejo Continente.

Los casos más resonantes de la depuración:

Dentro de los nombres más significativos que aparecen en esta nómina se encuentra el de Maximiliano Salas, futbolista por quien River protagonizó una intensa disputa con Racing hace menos de un año, llegando a ejecutar una cláusula de rescisión estimada en 8 millones de euros. Si bien el correntino mostró un desempeño de mayor a menor bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, la falta de prioridad en el esquema del actual entrenador, sumada a las exigencias de resultados inmediatos, ha determinado que deba buscar un nuevo horizonte para continuar con su trayectoria profesional.

Otro caso es el de Giuliano Galoppo. Tras haber cumplido un primer año a préstamo, la institución Millonaria había adquirido su pase hace seis meses, completando una operación valuada en cuatro millones de dólares, la cual incluyó 1.5 millones en efectivo más los traspasos de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia; una inversión que hoy se analiza bajo la lupa de la revisión deportiva.

La nómina también incluye a Germán Pezzella, cuya inclusión sorprende por su extenso recorrido en el club, su condición de campeón del mundo en Qatar 2022 y su rol protagónico en los títulos iniciales del primer ciclo de Gallardo. River había abonado cinco millones de euros —su cláusula de salida— hace dos años para repatriarlo desde el Betis, donde gozaba de un gran presente. No obstante, su segundo ciclo no cumplió con las expectativas, marcado por la ausencia de títulos y, fundamentalmente, por una grave lesión de rodilla sufrida en agosto pasado.

Finalmente, la nómina de salidas incluye a otros futbolistas de reciente protagonismo, como Paulo Díaz —quien arribó en julio de 2019 desde Al-Ahli por 4.5 millones de dólares—, junto a Fabricio Bustos y Maxi Meza, incorporados durante el invierno de 2024 por cinco y dos millones respectivamente. La estructura se completa con el juvenil Álex Woiski, quien tras llegar libre hace un año y ser blindado con una cláusula de 100 millones de dólares, no logró concretar su debut oficial en la Primera División.