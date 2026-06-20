Brasil apareció ante Haití con una importante victoria

Este viernes por la noche, la actividad por el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentó a los Estados Unidos con Haití. El partido se desarrolló en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y contó con el arbitraje del español Alejandro Hernández.

El dominio del juego fue brasileño desde el arranque mismo del partido. Raphinha tardó apenas 11 minutos en poner la ventaja luego de una excelente definición cruzada desde el costado derecho del ataque que ingresó por el lado derecho del arquero Johny Placide, sin embargo, el juez de línea levantó la bandera y el árbitro anuló el gol por offside.

Los minutos pasaban y mientras crecía la duda respecto a la capacidad del equipo de Carlo Ancelotti para abrir el marcador, finalmente llegó el 1-0. Fue a los 23 minutos, luego de una recuperación en el mediocampo que derivó en el avance de Vinicius por el costado izquierdo. El atacante de Real Madrid remató al arco y Placide dejó un rebote al medio que favoreció a Matheus Cunha. El atacante solo tuvo que empujar para el 1-0.

Después del descanso obligatorio para refrescarse, los futbolistas volvieron a la cancha con la misma tesitura. Aunque Haití se mostró como un equipo valiente, con la intención de aprovechar algún contragolpe, la realidad es que el dominio fue completamente brasileño.

En ese contexto llegó el segundo gol, luego de un excelente pase de Vinicis para Cunha que en su diagonal desde el centro hacia la izquierda se deshizo de la marca e ingresó al área para sacar un potente remate de zurda que se clavó en la parte superior del arco. A los 35 quedaron 2-0.

En el epílogo de la primera mitad llegó el tercer gol. Esta vez fue Lucas Paquetá quien con un pase vertical aprovechó la carrera de Vinicius por la banda izquierda. El jugador Merengue aprovechó su velocidad para huir en soledad y definió a la izquierda de Placide en el mano a mano para poner el 3-0 a los 47. Así se fueron al descanso.

En la segunda mitad siguió el dominio del vencedor, que incluso llegó al gol por medio de Endrick, pero la correcta sanción de offside dejó con las manos vacías al atacante brasileño. Sin que hubiera nada más que destacar durante el complemento, Brasil se quedó con un sólido 3-0.

La victoria permitió a los brasileños llegar a los cuatro puntos, misma cantidad que tiene Marruecos tras su triunfo frente a Escocia. Haití, por su parte, quedó sin puntos y ya está eliminada del torneo. En la última fecha, los brasileños se medirán con los escoceses; mientras que los haitianos enfrentarán a Marruecos.