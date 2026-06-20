Liga Federal: Urquiza Santa Elena perdió ante Gimnasia y deberá remontar

Este viernes se puso en marcha en Rosario la serie mano a mano por los cuartos de final interzonales entre Gimnasia de esa localidad y Urquiza Santa Elena. El duelo se llevó a cabo en la Sede Centro del conjunto rosarino, que se llevó una tranquilizadora victoria por 91-75.

El principal anotador del juego estuvo en el vencedor, ya que Alejandro Ettorre aportó 30 puntos, seis rebotes y tres asistencias para la victoria de su equipo. También destacaron Federico Pérez y Lucas Herrera con 19 y 15 puntos, respectivamente para el equipo que se llevó la victoria.

Entre los santaelenenses el principal anotador fue Marcos Acevedo con 21 puntos, seguido por Jonathan Monzón, que completó una sólida planilla con 15 tantos, siete rebotes y seis asistencias. Desafortunadamente fue insuficiente para el conjunto del departamento La Paz.

La revancha entre estos dos elencos será en Santa Elena el próximo martes 23 de junio a partir de las 21.30. Dependiendo del resultado se sabrá si hay tercer partido, encuentro que se disputaría nuevamente en Santa Elena.

Fixture y resultados | Cuartos de final | Conferencia Litoral

-Juego 1:

Jueves 18/6

Quique 60-62 Temperley (Rosario).

Gimnasia (Santa Fe) 85-74 Olimpia (Venado Tuerto).

Rosario Central 68-60 Sionista.



Viernes 19/6:

Gimnasia (Rosario) 91-75 Urquiza Santa Elena.



-Juego 2:

Lunes 22/6:

20.30: Temperley - Quique.

21: Sionista - Rosario Central.



Martes 23/6:

21: Olimpia (Venado Tuerto) - Gimnasia (Santa Fe).

21.30: Urquiza Santa Elena - Gimnasia (Rosario).