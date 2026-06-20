Paraguay logró una sufrida victoria que le da aire

Este sábado por la madrugada de Argentina se disputó un partido clave por el Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el Levi’s Stadium de Santa Clara, Estados Unidos, Paraguay se midió con Turquía en un duelo clave para determinar quién seguía en competencia. El cotejo contó con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

Paraguay logró rápidamente la ventaja en el juego. Fue apenas pasado el minuto de desarrollo que con una buena presión ofensiva se produjo la recuperación paraguaya que en dos toques dejó a Matías Galarza Fonda con la chance de disparar. El mediocampista de River Plate sacó un potente remate bajo que se clavó contra el costado izquierdo del arco de Ugurcan Cakir para estampar el 1-0 parcial.

Desde entonces, el partido fue una constante de Turquía buscando el empate y el conjunto paraguayo respondiendo con contragolpes que resultaban infructuosos. En ese contexto hubo una chance clarísima para los europeos tras un tiro libre ejecutado desde el costado derecho por Hakan Çalhanoglu que ubicó la posición de Mert Müldür dentro del área. El cabezazo del defensor dio en el travesaño y luego en el poste para acabar siendo rechazado hacia el costado izquierdo de la defensa paraguaya.

Todavía en la primera mitad se produjo la siguiente incidencia importante del partido. En medio de un freno por la lesión de un futbolista dentro del campo de juego, Miguel Almirón se cubrió la boca al dirigirse a Müldür que, atento al reglamento, reclamó al árbitro la expulsión del paraguayo. Aplicando la nueva regla surgida de lo ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr., el salvadoreño expulsó a Almirón a los 47 del primer tiempo.

Paraguay debió resistir los instantes finales de la primera mitad con uno menos y todo el complemento, en donde realizó un gran esfuerzo físico.

Aunque Turquía tuvo la pelota y merodeó el área paraguaya casi de manera constante, las chances de gol a su favor tardarían bastante en llegar. Muy por el contrario, Paraguay estaba cerca en los contragolpes y alguna ocasión aislada.

Quizás la más clara de esos instantes iniciales fue en los pies de Julio Enciso, que avanzó de derecha al centro tras un saque lateral y sacó un remate que se perdió por el costado derecho de la valla defendida por Cakir. Fue a los 14 minutos.

La presión creció en los instantes finales del juego y tras un desborde por la derecha, Can Uzun recibió un pase en el corazón del área y en soledad para establecer el empate. Su remate se dirigió al cuerpo de Orlando Gill, que contuvo de manera poco ortodoxa; mientras que en el rebote apareció Deniz Gul, que le erró al arco de manera increíble.

La última ocasión del partido fue nuevamente para Gul, que ganó de cabeza y en soledad dentro del área, pero su remate se perdió por el costado izquierdo del arco de Gill, que con buenas intervenciones evitó la caída de su valla y le dio la victoria a Paraguay.

Con el triunfo, ahora los dirigidos por Alfaro dependen de sí mismos para clasificar: deberán ganarle a Australia en su segunda presentación. Turquía, por su parte, ya quedó eliminada y jugará ante Estados Unidos con el único objetivo de completar el fixture.