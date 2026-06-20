Victoria de las “Leonas” y caída de los “Leones” en la FIH Pro League

Las "Leonas" ganaron ante Bélgica y siguen con su buen pasar en la FIH Pro League.

Este sábado por la mañana de Argentina se produjeron las presentaciones de los seleccionados de hockey sobre césped femenino y masculino del país, en el marco de la Liga Profesional de la Federación Internacional de Hockey (FIH Pro League).

Las Leonas jugaron en el Belfius Hockey Arena de Bélgica ante el combinado local, al que derrotaron por 3-2. Este resultado estira el invicto del combinado argentino, que suma siete encuentros consecutivos con victoria (una de ellas obtenida en los penales).

Julieta Jankunas y Agustina Gorzelany pusieron 2-0 a la Argentina, pero Famke Van Heel y Charlotte Englebert igualaron para Bélgica. Sobre el final, apareció nuevamente Gorzelany para estampar el 3-2 definitivo en favor de las Leonas.

Estos resultados llevaron al combinado argentino a la tercera posición del torneo con 25 puntos, misma cantidad que Bélgica, que se encuentra una posición por encima, aunque con la desventaja de haber disputado un encuentro más.

Este domingo las Leonas volverán a jugar. Será en el mismo escenario, frente a China, a partir de las 6.30 (hora de Argentina). Luego viajarán a Inglaterra para enfrentarse consecutivamente a España y las locales en dos ocasiones.

En el caso del seleccionado masculino, la presentación de este sábado fue en el Lee Valley Hockey and Tennis Centre de Londres. En ese sitio empató 1-1 con Inglaterra, resultado que llevó a la definición a través de los penales, condición en la que se impusieron los ingleses por 3-1.

Inglaterra se adelantó con el tanto de Nicholas Bandurak, pero Tomás Domene igualó el juego. Finalmente en los penales hubo más precisión de los locales, que acabaron imponiéndose.

Es la segunda derrota consecutiva para los Leones, que venían de perder ante Australia por 3-2 en su encuentro anterior. Actualmente suman 21 puntos y están en la cuarta colocación, con la desventaja de ser el seleccionado con más partidos disputados (12).

Con este duelo finalizado, al combinado argentino se le viene un viaje a Alemania en donde disputará sus últimos cuatro encuentros. El escenario será el Ernst Reuter Sportfeld de Berlín, donde se medirán ante España y Alemania en dos ocasiones, respectivamente. La primera presentación será ante el seleccionado español, el martes 23, desde las 12.30 (hora de Argentina).