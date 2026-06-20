Liga Paranaense: tras la reprogramación, este sábado solo habrá tres partidos

Club VF será uno de los seis equipos que saltarán a la cancha este sábado.

Este sábado habrá solo tres partidos correspondientes a la Liga Paranaense de Fútbol. La lluvia que afectó a la ciudad durante el jueves llevó a varios clubes que componen el torneo de Primera División a pedir la postergación de sus encuentros. Esto es lo que llevó a que solo tres partidos sean confirmados para este sábado.

El primero de los encuentros por la décima fecha del campeonato iniciará a las 16. En cancha del Club Ministerio, Camioneros, que llega con ocho puntos en la 14ª colocación será anfitrión de Instituto, actualmente undécimo con 12 unidades.

A continuación, desde las 18, Club VF recibirá a Belgrano en su estadio. El equipo anfitrión se ubica actualmente en la novena posición con 13 puntos, cuatro por debajo del Mondonguero, que tiene 17 y está sexto en la tabla.

Media hora más tarde, desde las 18.30, se disputará el encuentro entre Neuquen y Formación Independiente en el estadio Luis Renaud. El Pingüino llega como único líder con 22 puntos; mientras que el Rojo suma apenas siete unidades y está 15° en la tabla.

Fixture y Resultados | Fecha 10

Sábado 20/6:

16: Camioneros - Instituto.

18: Club VF - Belgrano.

18.30: Neuquen - Formación Independiente.



A reprogramar:

Atlético Paraná - Palermo.

Los Toritos - Patronato.

Argentino Juniors - Oro Verde.

Universitario - Sportivo Urquiza.

San Benito - Ciclón del Sur.

Peñarol - Don Bosco.



Posiciones

1°) Neuquen: 22 puntos.

2°) Sportivo Urquiza: 21.

3°) San Benito: 20.

4°) Oro Verde: 19.

5°) Universitario: 18.

6°) Belgrano: 17.

7°) Don Bosco: 17.

8°) Ciclón del Sur: 14.

9°) Club VF: 13.

10°) Atlético Paraná: 12.

11°) Instituto: 12.

12°) Patronato: 10.

13°) Peñarol: 10.

14°) Camioneros: 8.

15°) Formación Independiente: 7.

16°) Los Toritos: 7.

17°) Palermo: 4.

18°) Argentino Juniors: 0.