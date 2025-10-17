Shell aumentó nuevamente el precio a los combustibles en Paraná

Las estaciones de servicios de la petrolera Shell exhiben a partir de este viernes nuevos valores en sus surtidores en Paraná, debido a un nuevo incremento -el tercero en lo que va de octubre- en el marco de la nueva política de precios aplicada por la empresa.

Las subas no llegan al 1%: la nafta Super aumentó 0,75%, la V-Power 0,37% y Evolux un 0,55%, mientras que V-Power Diesel no registró incremento y mantiene el mismo valor, según publicó Ahora.

Los nuevos precios en surtidores de Paraná de Shell a partir de este 17 de octubre son: