Challio: “2026 es el año para empezar a pensar en eliminar las retenciones definitivamente”

El vicedirector de la Regional Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA), Luciano Challio, brindó un panorama de la realidad del sector de los pequeños y medianos productores en este inicio de año.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Challio sostuvo que “el trigo tuvo una cosecha récord, los rindes fueron muy buenos, pero también hay que decir que el costo de producción ha aumentado y con esos números no tenemos mucho margen. En cuanto al sector en general, la mitad de la provincia para el norte es una realidad y de la mitad de la provincia hacia el sur, el pequeño y mediano productor está sufriendo la sequía”.

Puntualizó que “en toda la zona de Gualeguaychú para el norte, hasta Villaguay aproximadamente, las precipitaciones que se dieron no fueron suficientes y en el caso del maíz hay muchas pérdidas, lo que es lamentable. Para un pequeño y mediano productor la cosecha del maíz tiene un costo bastante elevado y va a ser una pérdida bastante considerable. Y después tenemos la otra realidad, que desde la zona de Villaguay, San Salvador, Clara y para el norte venimos bendecidos porque vino lloviendo semanalmente y la verdad que los cultivos se han portado y tenemos una buena perspectiva. Así que hay dos tipos de realidades en la provincia”.

Respecto del incremento de costos, valoró que “con el avance en la tecnología las semillas son muy buenas y, en parte, creo que los rendimientos se dan por eso, pero el tema de insumos y todos los costos que llevan a la implantación, además de los combustibles que vienen en aumento hacen un paquete que estamos sacando unos 4.000 kilos de costo”. “Uno celebra que se pueda llegar al récord de producción de trigo, pero la verdad es que al pequeño productor que hace esos cereales, le queda un margen muy acotado. Con el tema del maíz también, es un cultivo muy costoso para hacerlo y si hoy no tenés una cosecha medianamente buena, estás perdiendo”, planteó.

En cuanto a la expectativa por una eventual baja de retenciones, admitió: “Tenemos la esperanza de que la promesa que hizo el Presidente se cumpla. Creo que es el año para empezar a pensar que esto se tiene que eliminar definitivamente. Nosotros tenemos esa expectativa y confiamos en que se va a ir dando. Cuando sacaron las retenciones a cero nosotros la vimos pasar y creemos que es un buen año para que realmente el gobierno lo tenga en cuenta en agenda y que sea definitivo, como prometieron”.

En ese marco, explicó que para Federación Agraria “lo ideal sería la segmentación; para el pequeño productor el no tener retenciones le significa poder competir de igual a igual con empresas grandes en el tema de costos. La Federación Agraria, históricamente, desde que se pusieron las retenciones plantea la segmentación por tonelada. Es decir que, a partir de cierto tonelaje no haya retenciones, a partir de otro tonelaje un porcentaje y así sucesivamente hasta llegar a las retenciones que tenemos hoy, que a las grandes empresas no les afecta por el costo que tienen de producción a gran escala y al productor chico le hace la diferencia entre seguir produciendo o no”.

“Creo que es el momento de sentarse la política con los actores que formamos la cadena y de una vez por todas llegar a ese tipo de acuerdo; sentarse, charlar y sacar lo mejor porque el pequeño y mediano productor es el que contribuye directamente a los pueblos del interior, es la vida de los pueblos del interior”, definió.

Consultado por el panorama productivo entrerriano, sostuvo que “el cultivo de la soja es uno de las principales, después están el trigo y el maíz, y las economías regionales que caracterizan a la provincia de Entre Ríos a nivel nacional. La diversificación que tiene Entre Ríos de cosas es muy importante y creo que es una de las más diversificada del país, y eso hace a la provincia y a la idiosincrasia de los entrerrianos”.

En cuanto al impacto que tuvo la apertura de importaciones, Chalilo afirmó que “ha habido un cierto impacto, porque no tenemos las mismas reglas y eso es un tema a tratar. Tenemos un exceso de impuestos que te dejan fuera de juego y hay que apuntar a eso; nosotros no tenemos ningún problema de competir con cualquier productor o cualquier producto del mundo, pero en las mismas condiciones. Hoy en día siguen todavía muchos impuestos y muchas cargas sociales que hay que rever para poder participar de igual a igual con cualquier otra producción de cualquier otra parte del mundo, pero las reglas tienen que ser claras y de igual a igual para poder competir”.

Por último, dijo que “después de 25 años de tratarlo, vemos como positivo” un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea “porque es un lugar más, un nicho más donde se pueden colocar las producciones de los distintos sectores”. “No sé bien la letra fina de cómo va a ser, porque es a nivel Mercosur y después se tendrá que discutir qué porcentaje cada país va a representar de exportaciones a la Unión Europea, pero creo que es una puerta que se abre y lo vemos de buena manera”, concluyó.