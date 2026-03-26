ATER informó sobre el Impuesto Automotor 2026: beneficios, descuentos y formas de pago

El ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, Fabián Boleas, y el director de ATER, Jesús Korell, brindaron una conferencia de prensa en la mañana de este jueves para para aclarar a los contribuyentes las principales dudas surgidas en torno a su liquidación, los descuentos vigentes y por qué en algunos casos la primera cuota resulta más baja.

“Nuestra relación con el contribuyente tiene que ser franca, tiene que ser lisa, para que sea cada vez más simple cumplir con esos impuestos provinciales”, dijo Boleas al destacar el proceso de digitalización y modernización de la administradora tributaria.

“Somos conscientes de la difícil situación por la que atraviesan los hogares y los actores económicos de Entre Ríos y estamos más dispuestos que nunca a continuar con esa política tributaria de disminución de la presión fiscal”, agregó.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es “darle oxígeno a las economías y a los hogares”, a través de medidas que faciliten el cumplimiento impositivo y reduzcan la carga tributaria.

Por su parte, Korell explicó que el incremento del impuesto no superará el 30% en la mayoría de los casos. “Se hizo un esfuerzo en el cual ningún dominio va a tributar por un monto mayor al 30%, salvo los vehículos inscriptos en 2026”.

Asimismo, pidieron a los contribuyentes revisar la nueva boleta digital para comprender el cálculo del impuesto. “Es importante que compare el subtotal dos de la boleta con el del año pasado”, señalaron, y aseguraron que “todas las boletas están bien liquidadas”.

También indicó que se modificó el diseño de la factura para hacerla más clara y facilitar su lectura, en línea con el proceso de digitalización impulsado por el organismo.

Formas de pago y descuentos

En cuanto a las modalidades de pago, informaron que se ampliaron las opciones disponibles. Los contribuyentes podrán abonar sin necesidad de contar con la boleta en papel, a través de la web oficial, aplicaciones digitales, entidades bancarias o servicios de pago.

Respecto a los beneficios, detallaron que quienes opten por el pago anual podrán acceder a un descuento del 15% por buen cumplimiento y un 10% adicional si abonan en una sola cuota. “Puede llegar hasta un 25% de descuento si lo realiza en forma anticipada”, precisó Korell.

Además, aclararon dudas sobre casos particulares en los que algunos contribuyentes observaron diferencias entre el pago anual y el pago en cuotas. Según explicaron, esto se debe a la aplicación automática de un crédito a favor para contribuyentes que abonaron en término las primeras cuotas del año 2025.

Este crédito se aplica por única vez, tanto en la cuota 1 como en el pago anual, lo que puede generar la confusión de que el pago en cuotas resulta más conveniente, aunque en términos reales no lo es, informaron los funcionarios.

Quienes estén adheridos a la Boleta Digital, la reciben automáticamente en sus correos electrónicos. En tanto los adheridos al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), recibirán de manera automática el aviso de que la boleta está disponible en los sistemas de ATER en la web de ARCA. Pueden optar por recibir la Boleta si así lo desean.

Consulta y descarga online: la boleta se puede consultar, descargar o imprimir desde el sitio oficial de ATER, y desde la app Mi Entre Ríos.

Actualización con tope y situaciones particulares

Además, se remarcó que para 2026 se estableció un tope de actualización del 30% para los valores del impuesto, ubicándose por debajo de la inflación.

No obstante, se aclaró que pueden registrarse variaciones superiores en casos específicos, como pérdida del beneficio por buen pagador; cambios en condiciones de exención; incorporación de vehículos 0 km; o cambio de radicación a Entre Ríos durante el 2025. En estos casos, el monto responde a situaciones particulares y no a un incremento general del impuesto.

Calendario de vencimientos

Los vencimientos para el pago anual o la primera cuota operan según la terminación del dominio: Dígitos 0 a 4, el 8 de abril; dígitos 5 a 9, el 9 de abril.

Beneficios vigentes

Se mantienen distintos beneficios y exenciones como descuentos para vehículos híbridos y eléctricos; beneficios para transporte público y de carga; exenciones para discapacidad y bomberos voluntarios.

Canales de atención

ATER recordó que ante cualquier duda los contribuyentes pueden consultar a través de:

– Web oficial: www.ater.gob.ar

– Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, 8 a 13)

– Correo: consultas@ater.gob.ar

– Redes sociales oficiales: @aterinfo