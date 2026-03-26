Bajando el tonito

Al fin y al cabo estamos condenados a dar vueltas sobre lo mismo. “Como un carrusel”, tal vez, donde nos empeñamos en girar y girar siempre en lo mismo, sobre lo mismo, con idénticos resultados.

Y ahora resulta que la anti casta, que surgió como una bomba que venía como la hormiga atómica a “combatir el mal”, resultó un fiasco. Los anti casta son más que la casta.

Y para colmo de males, ofenden y atacan haciendo creer que los culpables no son ellos, si no nosotros o, como en este caso, los periodistas que preguntamos.

Manuel Adorni le dijo a un colega: “Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos porque vos no sos juez”.

Y tiene razón, los periodistas somos solo eso: periodistas y menos jueces (más allá que muchos se lo crean).

“Apenas sos un periodista”, Ja ¡! Y la cuestión pasa por la forma despectiva con que se lo dijo, no solo minimizando nuestra labor, si no que denostando nuestra tarea. Y si bien el jefe de gabinete nacional puede hacer lo que quiere con su dinero, como aclaró, lo que no puede es ofender la labor del periodismo.

Y lo que él no dijo es que es un funcionario público y como tal debe comportarse, atacando o no a un periodista, si no respondiéndole a la población sobre sus actos. Hay que “ser y parecer” y este hombre sin dudas no es, ni tampoco parece.

Y se la agarra con nuestro oficio cuyos representantes acuden a cumplir con su tarea y la labor de ir a escuchar sus indefendibles acciones por donde se las mire, de un funcionario que está allí puesto a dedo.

Que Adorni haga lo que quiera, como sea y cuando lo decida, pero no mientras cumpla una tarea pública donde debe dar cuenta de sus actos.

Que Adorni haga lo que se le antoje pero no a atacar al periodismo. Ese periodismo que si no hubiera acudido a esa conferencia pocos se hubieran enterado de su descarado descargo.

Esos periodistas que están al pie del cañón cuando la situación lo amerita y 7 x 24 como se expresa hoy. “Deslomándose” sin tener que viajar a Miami o a Punta del Este, pero si acudiendo cuando esos mismos políticos llaman “necesito prensa” y ahí están. Ahí estamos.

Soy consciente de que estoy perdiendo tiempo y gastando letras en este señor que no se lo merece, pero estoy seguro que los argentinos no merecemos un alto funcionario como este tipo.

Así que Adorni, bajo mi humilde visión de periodista, le digo que si tuviera un poquito, solo un poquito, de ética, moral o como se la llame, debería agarrar sus cacharpas y volverse a su casa (a la que usted elija). Pero usted no tiene cara, ni colorado se pone y para colmo se la tira de matón.

Humildemente lo digo.

Así que bajando el tonito Manuel.