Declara el broker que le vendió los pasajes del vuelo privado a Punta del Este a Manuel Adorni

Agustín Issin, piloto y broker de vuelos, se presentó este jueves en Comodoro Py para declarar como testigo en la causa donde se investiga el viaje en avión privado a Punta del Este que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El testigo se encuentra en el Juzgado Federal Nro. 4 y comparecerá ante el juez federal Ariel Lijo.

El piloto facturó los pasajes de Adorni y su familia para volver desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

El testigo habría emitido la factura a nombre de Marcelo Grandío, periodista la TV Pública, quien pasó el fin de semana largo de carnaval con el jefe de Gabinete. Todos viajaron juntos a la ida, pero al regreso el comunicador lo hizo por su cuenta.

Esa factura, que ya está en poder del fiscal Gerardo Pollicita, se emitió el 9 de marzo y fue por un valor de 3.000 dólares.

Issin reconoció al diario La Nación que adquirió un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri. Esos papeles también fueron incorporados a la causa.

En la noche del miércoles hubo un operativo en las oficinas que esa compañía tiene en el aeropuerto de San Fernando. El juez Lijo requirió también documentación de los viajes a los organismos públicos que operan en San Fernando, a pedido del fiscal Pollicita.

Alpha Centauri vendió sin intermediarios el viaje de ida. Facturó el vuelo a la productora de Grandío, Imhouse, por 4.830 dólares que se transfirieron en su equivalente en pesos.