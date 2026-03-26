Deuda provincial: el PJ propuso una comisión técnica permanente con actores de la sociedad civil

El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” presentó un dictamen propio para la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, ante el tratamiento previsto en la sesión de este jueves del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo creando una “Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública” que contaba con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General.

La iniciativa del justicialismo busca aportar mayor transparencia, veracidad, acceso a la información y control ciudadano sobre la deuda pública, mediante la elaboración de un informe técnico integral que será de acceso público. A raíz de esta presentación, la Cámara decidió por unanimidad que el expediente vuelva a la Comisión, para darle tratamiento a la nueva iniciativa. Esa decisión fue posible por el apoyo del oficialismo que valoró positivamente el aporte.

Detalles del proyecto

A diferencia de la propuesta del oficialismo, que contempla una integración de nueve miembros (seis legisladores y tres representantes del Ejecutivo); la comisión propuesta por el PJ incluye tres técnicos independientes en representación de instituciones de la sociedad civil, para garantizar pluralidad y respaldo técnico. De este modo, el justicialismo propone integrar la comisión con dos senadores y dos diputados provinciales (uno por el oficialismo y uno por el bloque opositor mayoritario en cada Cámara); dos representantes designados por el gobernador; y tres técnicos en representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

La Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública tendrá como objetivo central la elaboración de informes parciales y finales que deberán ser publicados, de manera periódica, en el sitio web oficial del gobierno de la provincia. Allí deberá incluir un análisis histórico completo de la deuda, incluyendo su evolución, composición, condiciones de emisión y normativa aplicable. También la determinación del destino de los fondos, diferenciando entre gastos corrientes e inversiones productivas.

Igualmente realizará una evaluación de costos financieros, como tasas de interés en distintas operaciones de endeudamiento; y un control institucional, mediante la revisión de dictámenes de organismos como Fiscalía de Estado y Contaduría. Abordará la medición de la sostenibilidad de la deuda, a través de indicadores claros como deuda por habitante, relación con ingresos provinciales y peso en el presupuesto, entre otros aspectos.

Además, el proyecto incorpora herramientas de comunicación accesible para la ciudadanía, como un sistema visual tipo “semáforo” para evaluar la sostenibilidad de la deuda, y un tablero público georreferenciado que mostrará las obras e inversiones financiadas con endeudamiento.

La Comisión tendrá amplias facultades para requerir información a organismos públicos para la elaboración de un Informe que deberá actualizarse como mínimo de manera trimestral, sin perjuicio de la incorporación inmediata de nuevas operaciones de endeudamiento o modificaciones relevantes. También deberá elaborar un Informe Anual de Deuda Pública, que refleje la situación al 31 de diciembre, que sintetice la situación del endeudamiento provincial, su evolución y los resultados de las inversiones realizadas con dichos recursos en un formato accesible y con lenguaje coloquial, a fin de facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía, incluso de aquellas personas que no están familiarizadas con las finanzas públicas.