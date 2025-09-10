Trasladan el día del empleado de comercio al lunes 29 de septiembre

El Centro Comercial e Industrial de Paraná comunicó que la celebración del Día del Empleado de Comercio se traslada oficialmente del viernes 26 al lunes 29 de septiembre.

“Dicha celebración no impedirá la apertura de los comercios, siempre que sean atendidos por sus propietarios o por empleados que voluntariamente acepten trabajar ese día”, aclararon.

En ese sentido, indicaron que si los empleados optan por lo trabajar, no generará un franco compensatorio del descanso semanal, pero sí conllevará el pago de un recargo del 100%, dado que el Día del Empleado de Comercio se equipara a un feriado nacional, publicó Ahora.

La medida va en sintonía con lo anunciado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acordado a través del CCT 130/75. Si bien los comercios no estarán obligados a cerrar, deberán acordar la modalidad laboral para esa jornada festiva.

Desde CAME aclararon que si el empleado opta por no trabajar, su salario habitual no se verá afectado, en cumplimiento con la normativa vigente.

CAME recuerda que la decisión sobre el esquema laboral para esa fecha queda a criterio de los empleadores y sus trabajadores, amparados bajo el CCT 130/75.