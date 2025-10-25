Sebastián Amato será el entrenador de Rocamora

Este viernes, el Club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay confirmó a Juan Sebastián Amato Ayala como el entrenador para su equipo en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina de Básquet. El debut del conjunto uruguayense en el certamen de segunda división del básquet nacional será el miércoles 5 de noviembre, ante Deportivo Viedma.

Amato tiene 35 años y es oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires. Su formación fue en el club Granate, aunque su carrera tuvo pasos por otros equipos del país como Pedro Echagüe y Unión Florida y elencos del interior de Santa Fe.

Luego trabajó durante tres años en la Liga de Básquet Pro de Ecuador. En su experiencia internacional dirigió a Barcelona de Guayaquil durante dos años y luego a los Guerreros de Santo Domingo.

Al respecto, destacó que la Liga Ecuatoriana es muy competitiva y señaló a algunos nombres con pasos por el básquet nacional. Entre los que mencionó está el ex Echagüe Raúl Pelorosso, aunque también dirigió a Diamon Simpson (ex Peñarol), Fermín Thygesen y Ezequiel Paz.

En el comunicado oficial de Rocamora, Amato habló sobre este nuevo desafío en la Liga Argentina: “La idea es armar un equipo competitivo, poder dar la talla. Sé que hay muchos jugadores jóvenes y del club, así que la idea es sumarse lo antes posible para empezar a entrenar con todo”.

Para finalizar, agregó: “Por suerte el equipo ya está trabajando, sabemos que mi tiempo con el equipo no es tanto pero ni bien esté trataré de poner mi impronta, de adaptarme a los jugadores, que ellos puedan hacerlo conmigo y entre todos hacer lo mejor para Rocamora”.