Con presencia entrerriana, Argentina buscará la final

Argentina buscará la clasificación a la final y el boleto a la AmeriCup U18 de 2026.

Este sábado se disputarán las semifinales correspondientes al Campeonato Sudamericano de Básquet U17. La selección argentina clasificó como primera del Grupo A luego de acumular cuatro victorias e intentará llegar a la final en su duelo de este sábado por la noche.

A partir de las 20, el equipo argentino enfrentará a Paraguay en el UENO COP Arena de Asunción. El juego contará con el arbitraje de Roberto Fernández (Costa Rica), Daniel Jiménez Choque (Bolivia) y Jessica Vásquez (Ecuador).

Mientras la Argentina lideró su grupo, Paraguay acabó como escolta en el suyo luego de perder en el último partido ante Venezuela por un ajustado 65-60. Previamente había vencido a Colombia (65-58) y Chile (68-57).

El equipo de Paula Budini, por su parte, derrotó en fila a Uruguay (75-66), Brasil (67-57), Ecuador (65-35) y Bolivia (83-41). En estos partidos hubo buena participación de las entrerrianas Florencia Losada y Santina Cherot, que también sumarán minutos frente al combinado paraguayo.

El vencedor del duelo entre Argentina y Paraguay llegará con su rival definido. Esto se debe a que la semifinal entre Venezuela y Brasil se disputará a partir de las 17.30, antes que el duelo entre argentinas y paraguayas.

Los dos equipos que consigan la clasificación a la final obtendrán el cupo para disputar la próxima FIBA AmeriCup Sub-18 femenina. También logrará obtener el boleto el equipo que gane el partido por el tercer puesto. Ese torneo se llevará a cabo en 2026.

El camino de Argentina

-Grupo A:

Lunes 20/10: 75-66 vs. Uruguay.

Martes 21/10: 67-57 vs. Brasil.

Miércoles 22/10: 65-35 vs. Ecuador.

Jueves 23/10: 83-41 vs. Bolivia.



-Semifinales:

Sábado 25/10 | Desde las 20: vs. Paraguay.