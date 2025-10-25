Sionista le ganó a Olimpia en el duelo paranaense de la Liga de Mayores

Este viernes por la noche se disputó parte de la actividad correspondiente a la 13ª y penúltima fecha de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Las Zonas 1, 3 y 4 tuvieron encuentros durante la noche, dándole continuidad al torneo.

En la Zona 1 hubo duelo paranaense: Sionista venció a Olimpia (récord 5-8) en el estadio Moisés Flesler por 83-56, resultado con el que evita perderle pisada a Ferrocarril de San Salvador. Sioni tiene ahora un acumulado de 10-3, mientras que Ferro tiene una sumatoria de 13-0 luego de su triunfo como local ante Sarmiento (6-7) por 81-72.

En el duelo restante, Sportivo San Salvador (9-4) superó a Ciclista (6-7) por 73-67. Debía haber un partido más, pero el cotejo entre Parque y Echagüe que debía disputarse en casa del conjunto villaguayense no pudo realizarse debido a la presencia de agua en el rectángulo de juego. Serán las autoridades las encargadas de definir el resultado del encuentro.

En la Zona 3 el líder sigue siendo Santa Rosa de Chajarí, ya que venció a Ferrocarril de Concordia por 86-66 y llegó a un récord de 11-2, mientras que su rival quedó penúltimo (4-9). El escolta es Estudiantes de Concordia, que obtuvo un triunfo clave ante La Armonía de Colón por 75-71 y ahora tiene un acumulado de 10-2, mientras que su rival quedó con su récord de 7-6.

En San José, el local cayó ante Vélez Sarsfield por 77-63 y de esta manera quedó en la última posición (2-11); mientras que el equipo de Chajarí llegó a un acumulado de 7-6. Por último, Capuchinos (5-8) venció a Social Federación (6-7) por 80-68.

En la Zona 4 hubo solo un adelanto de la fecha que continuará este sábado. El único partido que se disputó fue el clásico de Gualeguay entre Bancario y BH que terminó con victoria de BH por 69-58, con lo que ahora se ubica en la tercera posición del grupo con récord 7-6. El perdedor del clásico, por su parte, quedó penúltimo con récord 4-9.

Fixture | Liga Provincial de Mayores | Fecha 13

-Zona 1:

Viernes 24/10:

Ferrocarril (San Salvador) 81-72 Sarmiento.

Ciclista 67-73 Sportivo (San Salvador).

Sionista 83-56 Olimpia. Parque - Echagüe*.

*El agua en el suelo deportivo de Parque impidió el desarrollo del juego.



-Zona 2:

Sábado 25/10:

20: Independiente (La Paz) - Recreativo.

20: Talleres - Estudiantes (Paraná).

20: Urquiza - Quique.

20.15: Paracao - Progreso.



-Zona 3:

Viernes 24/10:

San José 63-77 Vélez.

Estudiantes (Concordia) 75-71 La Armonía.

Capuchinos 80-68 Social Federación.

Santa Rosa 86-66 Ferrocarril (Concordia).



-Zona 4:

Viernes 24/10:

Bancario 58-69 BH.



Sábado 25/10 | Desde las 20:

Juventud Unida - Sportivo Peñarol.

Zaninetti - Luis Luciano.

Atlético Tala - Regatas.