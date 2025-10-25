Policiales

La tormenta provocó el derrumbe de la antigua estación ferroviaria de Villa Domínguez

25 de Octubre de 2025 - 11:53

El fuerte viento provocó serios daños en la vieja estructura. Pero no se registraron personas lesionadas.

A raíz de la tormenta ocurrida este sábado de madrugada, se derrumbó parte de la antigua estación de trenes de la localidad de Villa Domínguez.

Según se indicó desde la jefatura departamental Villaguay, el edificio (que se encuentra en desuso), pertenece a la empresa Trenes Argentinos. Desde la fuerza policial se puso en conocimiento a las autoridades de dicha firma sobre dicho derrumbe.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. 

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos