Independiente Rivadavia hizo historia: eliminó a River por penales y jugará la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia y eliminó por penales a River por 4 a 3, tras igualar sin goles, en las semifinales de la Copa Argentina. En un encuentro intenso y con muchas emociones, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no pudo reflejar en el marcador su dominio durante el tiempo reglamentario, y terminó pagando caro su falta de eficacia en la definición.

Desde el inicio, River impuso su estilo característico: posesión, presión alta y circulación rápida de la pelota. Las oportunidades no tardaron en llegar. Colidio, Barco y Solari tuvieron ocasiones claras, pero la figura de su noche fue el arquero mendocino, que respondió con seguridad en cada intervención y se convirtió en un muro imposible de superar.

Independiente Rivadavia, en tanto, apostó a un planteo ordenado y paciente, buscando aprovechar los espacios de contragolpe. Aunque la mayor parte del juego se disputó en su campo, el equipo mendocino se mantuvo firme defensivamente y resistió los embates millonarios con gran actitud. El cero en el marcador reflejó tanto la falta de precisión de River como el enorme esfuerzo de la “Lepra”.

Con el empate sin goles consumado, el pase a la final se definió desde el punto penal. La serie fue cambiante, con aciertos y errores de ambos lados, hasta que Villa, con una ejecución impecable, marcó el penal decisivo que selló el triunfo por 5-4 y desató la euforia de los hinchas azules en las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes.

El resultado representa un hecho histórico para Independiente Rivadavia, que alcanza su primera final en la Copa Argentina y consolida el crecimiento del fútbol del interior del país. Para River, en cambio, la eliminación supone una gran decepción, al quedarse a un paso de la definición de un torneo que había sido uno de sus principales objetivos de la temporada.

Ahora, el equipo mendocino enfrentará a Argentinos Juniors en la final con la ilusión intacta, mientras que los dirigidos por Gallardo deberán recomponerse rápidamente y replantear su estrategia de cara a los compromisos que restan en el calendario.