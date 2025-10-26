Guillermo Michel: “Lo que viene requiere mucho trabajo y consenso”

El candidato peronista votó en el sur de Entre Ríos.

Guillermo Michel, candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos, votó esta mañana en la Escuela Nº 106 “Dr. Carlos Pellegrini” de Gualeguaychú.

Afirmó que “lo que viene requiere mucho trabajo y consenso” y que el compromiso es claro: “Somos de acá y vamos a trabajar por Entre Ríos”.

Consultado por la nueva modalidad de votación, destacó: “Esperemos que se pueda hacer de la mejor manera. Es sencillo, bastante intuitivo, aunque quizá por ser la primera vez cueste un poco más”.