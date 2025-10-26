Provinciales

Guillermo Michel: “Lo que viene requiere mucho trabajo y consenso”

26 de Octubre de 2025 - 10:30

El candidato peronista votó en el sur de Entre Ríos.

Guillermo Michel, candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos, votó esta mañana en la Escuela Nº 106 “Dr. Carlos Pellegrini” de Gualeguaychú.

Afirmó que “lo que viene requiere mucho trabajo y consenso” y que el compromiso es claro: “Somos de acá y vamos a trabajar por Entre Ríos”.

Consultado por la nueva modalidad de votación, destacó: “Esperemos que se pueda hacer de la mejor manera. Es sencillo, bastante intuitivo, aunque quizá por ser la primera vez cueste un poco más”.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos