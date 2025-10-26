Básquet U17: Argentina venció al anfitrión y es finalista del Sudamericano

Este sábado por la noche, la selección argentina de básquet femenino U17 afrontó las semifinales del Campeonato Sudamericano. El duelo fue ante Paraguay, equipo anfitrión del certamen, en el estadio UENO Cop Arena, de Asunción. El arbitraje del encuentro estuvo a cargo de Roberto Fernández (Costa Rica), Daniel Jiménez Choque (Bolivia) y Jessica Vázquez (Ecuador).

Durante la primera mitad del partido el dominio fue total en favor de la Argentina. El primer cuarto fue algo más parejo (17-14), pero en el segundo ya el seleccionado Albiceleste construyó una distancia que lucía irremontable. Después de imponerse por 26-13, se retiró al descanso largo ganando por 43-27.

El local mostró reacción en el tercer cuarto, reduciendo a la Argentina a su peor producción ofensiva del partido. El parcial de 13-7 invitó a soñar al local, pero Argentina lo devolvió a la realidad de este partido con un triunfo por 21-7 en el último parcial para quedarse con la victoria final por 71-47.

La victoria argentina contó con aporte entrerriano. Santina Cherot aportó cinco puntos, un rebote, tres asistencias y un robo; mientras que Florencia Losada no anotó, pero tomó ocho rebotes, otorgó tres asistencias, recuperó un balón y tapó una definición rival.

Lo que se le viene a la Argentina es la final. Este domingo tendrá que enfrentarse con Venezuela a partir de las 20 para definir al campeón del torneo. El equipo venezolano derrotó a Brasil por 67-52 para hacerse acreedor de un lugar en la definición del torneo. Con las victorias, ambos equipos lograron la clasificación a la próxima edición de la AmeriCup U18 que se realizará en 2026.

-SÍNTESIS-

Argentina 71-47 Paraguay.



Parciales: 17-14 // 43-27 (26-13) // 50-40 (7-13) // 71-47 (21-7).



Formaciones:

ARGENTINA (71)

*Sofía González: 14pts, 1rb, 8as, 4per, 4rec, 1ta.

*Francisca Canello: 14pts, 7rbs, 1as, 3per, 1ta.

*Pilar Pajello: 2rbs.

*Catalina Creolani: 2pts, 1per.

*Sofía Novoa: 12pts, 1rb, 4per, 4rec.

Florencia Losada: 8rbs, 3as, 1rec, 1ta.

Santina Cherot: 5pts, 1rb, 3as, 5per, 1rec.

Sofía Lombardero: 16pts, 5rbs, 2as, 1per, 1rec.

Renata Scordo: 6pts, 6rbs, 1as, 2per.

Matilda Campo: 2pts, 4rbs, 1per, 3rec.

Isabella Roldán: ---.

DT: Paula Budini.



PARAGUAY (47)

*Bethsaida Ferreira: 8pts, 4rbs, 2as, 6per, 2rec, 1ta.

*Sofía Vigna: 1as, 1per, 1rec.

*Karin Cáceres: 3pts, 2rbs, 2as, 5per, 1rec.

*Sofía Gómez: 14pts, 3rbs, 1per, 2rec, 1ta.

*Gilda Duarte: 6pts, 2rbs, 4as, 6per, 1rec, 1ta.

María Franco: 2pts, 1rec.Agatha Mineiro: 1per.

Larissa Cáceres: ---.

Giovana González: 1as, 1per, 1rec.

Agustina Fernández: ---.

Luján Fernández: 2pts, 1rec.

María Montañez: 1pt, 2rbs, 2as, 2per.

DT: Benjamín Cano.



*Inicialistas.



Árbitros: Roberto Fernández (Costa Rica) - Daniel Jiménez Choque (Bolivia) y Jessica Vásquez (Ecuador).



Estadio: UENO Cop Arena, Asunción (Paraguay).