Estudiantes ganó el duelo paranaense ante Talleres por la Liga de Mayores

Este sábado se completó la actividad correspondiente a la 13ª fecha de la Liga Provincial de Básquet de Mayores. Durante esta jornada se llevaron adelante siete encuentros correspondientes a las Zonas 2 y 4. En ese marco hubo presentaciones de elencos paranaenses.

En la Zona 2, Talleres y Estudiantes protagonizaron el partido de la fecha entre equipos de Paraná. En ese marco, el Albinegro se impuso por 56-54 en el estadio Raúl “Bibi” Gómez y de esta manera se mantiene como escolta con récord 9-4; mientras que el Rojo quedó en la quinta posición con un acumulado de 5-8.

Igual que Estudiantes está Recreativo (9-4), que le ganó a Independiente de La Paz (3-10) por 83-67 en condición de visitante. En esta misma zona hubo además derrotas para Quique (7-6) como visitante de Urquiza de Santa Elena, el líder e invicto (13-0), por 73-66; y de Paracao (4-9), que cayó como local ante Progreso -también de Santa Elena- por 72-62 y le entregó su segunda victoria de la jornada.

En la Zona 4 se disputaron los tres encuentros pendientes de esta jornada. En ese marco, Regatas mantuvo el invicto con una ajustada victoria por 85-82 ante Atlético Tala para llegar al récord 13-0; mientras que el conjunto talense tiene una sumatoria de 6-7.

En los dos duelos restantes hubo triunfos de Zaninetti (91-76 sobre Luis Luciano) y Sportivo Peñarol (73-60 sobre Juventud Unida). El conjunto uruguayense quedó cuarto con un acumulado de 7-6; mientras que el conjunto de Tala está como escolta de Regatas con récord 9-4.

Fixture | Liga Provincial de Mayores | Fecha 13

-Zona 1:

Viernes 24/10:

Ferrocarril (San Salvador) 81-72 Sarmiento.

Ciclista 67-73 Sportivo (San Salvador).

Sionista 83-56 Olimpia.

Parque - Echagüe*.

*El agua en el suelo deportivo de Parque impidió el desarrollo del juego.



-Zona 2:

Sábado 25/10:

Independiente (La Paz) 67-83 Recreativo.

Talleres 54-56 Estudiantes (Paraná).

Urquiza 73-66 Quique.

Paracao 62-72 Progreso.



-Zona 3:

Viernes 24/10:

San José 63-77 Vélez.

Estudiantes (Concordia) 75-71 La Armonía.

Capuchinos 80-68 Social Federación.

Santa Rosa 86-66 Ferrocarril (Concordia).



-Zona 4:

Viernes 24/10:

Bancario 58-69 BH.



Sábado 25/10:

Juventud Unida 60-73 Sportivo Peñarol.

Zaninetti 91-76 Luis Luciano.

Atlético Tala 82-85 Regatas.