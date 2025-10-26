Votó Adán Bahl: “Desde la vuelta a la democracia, es una de las elecciones más importantes”

"Es una elección muy importante para la Argentina", destacó el candidato a senador por el peronismo.

Adán Bahl, candidato a senador por Fuerza Entre Ríos, emitió su sufragio este domingo a las 9.30 de la mañana en la Escuela Belgrano de Paraná. En ese sentido, se mostró “con mucha normalidad, tranquilo y confiado”. Al respecto, valoró el nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

“Vemos que en la escuela se trabaja con mucho dinamismo. Es un sistema sencillo y va a ser una experiencia muy positiva. El dinamismo hace que no se acumule tanta gente en las escuelas. Las autoridades de mesa son muy cortés y asisten”, afirmó, en diálogo con AHORA.

Asimismo, ratificó: “Me parece que va a ser una experiencia positiva. Además, el hecho de tener igualdad y que todos los partidos tengan la posibilidad cierta de estar en la boleta. Ya no existe la denuncia de robo de boleta o que no está la boleta de tal partido”.

Consultado por la cantidad de electores que esperan, sostuvo: “La expectativa es que venga mucha gente. Las encuestas dicen que mucha gente nos va a venir a elegir. Uno siempre aspira a que todos participen. Mientras más se participe, los resultados van a ser más legítimos“.

Finalmente, respecto de la trascendencia de esta elección, afirmó: “Es una elección muy importante para la Argentina. Es una de las elecciones más importantes de la vuelta a la democracia por la situación actual”.