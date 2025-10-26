Andrés Laumann: “El mensaje es escuchar a la ciudadanía”

El candidato a diputado nacional por la lista de Javier Milei en la provincia destacó la agilidad del nuevo sistema de votación.

Andrés Laumann, candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, votó este domingo en la Escuela Técnica N°5 Malvinas Argentinas de Paraná y destacó que es una jornada “muy importante”.

“Es un día especial para ejercer el derecho constitucional al voto y obviamente las obligaciones que uno tiene de venir a votar”, afirmó, en diálogo con AHORA.

Laumann también valoró el uso de la Boleta Única Papel. “Es muy fácil, es un minuto. La gente viene, vota y se va muy rápido. Estoy sorprendido por lo ágil y rápido que es para todo el mundo”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que este domingo “el mensaje es escuchar a la ciudadanía, su voto, y ejercer la obligación de venir a votar”.

“Para la democracia son importantes todos los recambios. Son aires nuevos. De cualquier partido político tiene que haber cambio, en todas las estructuras, para pensar mejor y hacer una Argentina mejor”, reflexionó.