Nadia Burgos: “Voté para fortalecer la lucha de los trabajadores, las mujeres, la disidencia y los jubilados”

La candidata a diputada nacional por MST Nueva Izquierda Nadia Burgos emitió su voto en el Complejo Escuela Hogar.

“Voté para seguir fortaleciendo las luchas de los trabajadores, las mujeres y disidencia, la juventud, los jubilados y el movimiento ambiental. Hoy más que nunca, cuando acecha el JP Morgan, el FMI, EEUU, la reforma laboral, el saqueo y la contaminación hay que fortalecer alternativas que no se vendan, que no transen y que se la jueguen para defendernos de verdad”.