Enrique Cresto  dijo que su padre no lo conduce y llamó a dar “una gran discusión” en el peronismo

El histórico dirigente del Partido Justicialista de Entre Ríos, Juan Carlos “Calucho” Cresto, exdiputado provincial y exintendente de Concordia, analizó el resultado de las elecciones legislativas del pasado domingo. “Pasó lo que sabíamos que iba a pasar, con los candidatos que llevó el peronismo no iba a ganar”, dijo.

Además, reclamó la renovación de cuadros políticos y que los actuales dirigentes “den un paso al costado por vergüenza y fracaso”.

Este lunes, su hijo, Enrique Cresto, actual diputado provincial y exintendente de Concordia salió a marcar diferencias. A través de la red social X (ex Twitter) remarcó: “Buenos días!! Me veo en la obligación de aclarar que no comparto las declaraciones recientes del Sr. Juan Carlos Cresto, mi padre. Más allá de tener el mismo apellido, ni él me conduce a mí, ni yo a él”.

“Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer y felicitar a los miles de militantes que trabajaron para estas elecciones y lo siguen haciendo de su lugar de lucha”, indicó luego y agregó: “Considero que en el peronismo se tiene que dar una gran discusión, puertas adentro, de qué partido queremos de cara al futuro”.

Finalmente, resaltó: “Estoy convencido que nuestro movimiento es la única alternativa viable para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. A los compañeros y compañeras, que sabiendo que hay muchas cosas por corregir, trabajan incansablemente para mantener en alto nuestras tres banderas. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

(Fuente: El Entre Ríos)