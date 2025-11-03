Luto en el fútbol: murió Daniel Willington, ídolo de Vélez y Talleres

Daniel Willington falleció este lunes a los 83 años en Córdoba, donde se encontraba internado en el Instituto Modelo de Cardiología. Muchos los llamaban el Famoso Cordobés pese a haber nacido en Santa Fe, y para otros simplemente era El Daniel. Su leyenda inició en Talleres, pero su enorme talento como volante ofensivo o delantero también fue desplegado en Vélez, donde obtuvo el primer título de la historia del club en el Nacional 1968.

Tras debutar en la T a los 16 años luego de ser alcanzapelotas en los partidos que jugaba su padre Atilio -volante central-, pasó en el club dos etapas, de 1959 a 1961 y de 1974 a 1976, cuando le hizo un tremendo golazo de tiro libre a Belgrano en 1974, elegido por la institución como el Gol del Centenario.

En medio vivió su etapa en el Fortín luego de maravillar a Victorio Spinetto, quien lo convenció de recalar en Liniers en 1962 y a José Amalfitani de efectuar una enorme inversión en su ficha.

Además del título con el equipo de Manuel Giúdice, su paso por la V Azulada lo erigió como ídolo y le permitió protagonizar una increíble anécdota con Pelé, cuando enfrentó a Santos en un amistoso por la inauguración de la iluminación del estadio porteño: O Rei quedó impresionado con su juego y lo calificó como “el mejor jugador del mundo”.

En 1971 partió a Veracruz de México y más tarde arribó a Huracán, luego de que lo recomendara su amigo Ringo Bonavena. Luego del nuevo paso por la T en Primera, se retiró en Vélez en 1978. Su carrera también incluyó experiencia con la selección argentina, donde no logró mostrar su mejor versión.

Como entrenador, condujo a Talleres en varias etapas y al Fortín entre 1988 y 1989, destacándose el logro del ascenso a Primera División de los cordobeses en 1994.