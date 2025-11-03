Ricardo Montaner vuelve a la Argentina

RIcardo Montaner llegará a la Argentina y dará un show en el Movistar Arena.

El cantante se presentará el 21 de febrero de 2026 en el Movistar Arena.

Ricardo Montaner llegará a la Argentina en el marco del tour “El último Regreso”. Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.

Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo… Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine. Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.

“Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”, anunció Ricardo Montaner.

La gira recorrerá América con paradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

En nuestro país, el tour aterrizará el 21 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires. La preventa Banco Ciudad comenzará este miércoles 5/11 a las 16 horas en movistararena.com.ar; una vez finalizada la preventa comenzará la venta general. Montaner se presentará además el día 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

Fuente: Noticias Argentinas.