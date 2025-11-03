La Municipalidad de Paraná fortalece el Plan de Agua con la incorporación de una nueva funcionaria

En el marco de la continuidad y profundización del Plan de Agua que lleva adelante la Municipalidad, se pondrá en marcha una nueva organización institucional que permitirá dotar de mayor agilidad y capacidad técnica las acciones vinculadas a la gestión del agua y el ambiente. La ingeniera Mayra Collante estará al frente de la repartición que comprenderá las Subsecretarías de Obras Sanitarias y Ambiente.

La intendenta Rosario Romero le tomó juramento y expresó: “Esta acción responde a una necesidad concreta: contar con un área específica que permita consolidar los logros alcanzados y avanzar con mayor eficiencia en los objetivos ya trazados en materia de agua y ambiente”.

Por su parte, Collante que estará a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, destacó que “el objetivo es fortalecer la gobernanza del agua y el ambiente con una jerarquía institucional acorde a los desafíos de la ciudad. Queremos una gestión moderna, basada en evidencia, con estándares internacionales y con transparencia en cada paso”, agregó la ingeniera encargada de coordinar las políticas públicas vinculadas a la distribución, el mantenimiento y expansión del sistema de agua potable, y la planificación ambiental integral de la ciudad.

“Una Paraná inteligente y sostenible es una ciudad que mejora la realidad de sus arroyos y sus servicios asociados al agua. Es una ciudad que reconoce su carácter fluvial y que integra el recurso hídrico a la vida cotidiana. Esa integración es la que nos permitirá seguir mejorando la calidad del servicio y los indicadores ambientales”, subrayó la funcionaria.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó que la creación de la nueva Secretaría “fortalece la mirada técnica sobre las áreas de Obras Sanitarias y Ambiente, en el marco de una gestión que tiene la sostenibilidad como eje central”. Subrayó además que “los esfuerzos que realiza el Municipio en materia de distribución y producción de agua buscan garantizar que cada inversión y cada acción se sostengan en el tiempo”.

La Secretaría se organizará en dos grandes áreas:

-Subsecretaría de Obras Sanitarias, que concentrará la operación de las plantas, el mantenimiento de redes, la micromedición y el control de calidad del agua, donde continuará a cargo Rodrigo Cabrera.

-Subsecretaría de Ambiente, que integrará el laboratorio de datos ambientales, la fiscalización ambiental, la gestión integral de residuos (GIRSU), la gestión de cuencas, la educación ambiental y el ecoturismo, a cargo del abogado Maximiliano Pérez Viencent.

Entre los ejes de trabajo se priorizarán la eficiencia técnica y financiera, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la participación ciudadana y profesional.

Con esta reorganización institucional, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso de ofrecer un servicio esencial con transparencia, eficiencia y planificación, promoviendo una identidad de ciudad sostenible, fluvial e inteligente, coherente con su geografía y con los desafíos ambientales de nuestro tiempo.

Del acto de asunción que se desarrolló este lunes en Casa de la Costa, participaron, además, el viceintendente David Cáceres; el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; los subsecretarios de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz y de Obras Sanitarias, Rodrigo Cabrera; yel secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, Ramón Ortiz.

Formación y experiencia

Mayra Collante Wojcicki es Ingeniera Civil egresada de la UTN, con formación en planificación y gestión de la ingeniería urbana y experiencia en proyectos de recursos hídricos y obras públicas. Hasta hoy se desempeñó como Coordinadora General de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, es Tesorera del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos y cuenta con publicaciones y trabajos de investigación en tormentas de diseño e hidrología.