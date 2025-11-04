Turismo Nacional: tras ganar en el TC, Canapino se quedó en Paraná y probó su Corolla

El piloto Agustín Canapino no para y tras salir victorioso por quinta vez consecutiva en el Turismo Carretera, ya tiene la mente puesta en la carrera de Río Cuarto, Córdoba, por una nueva fecha del Turismo Nacional. Es que el próximo sábado y domingo la categoría se presenta en lo que será la anteúltima fecha de la temporada y el de Arrecifes se quedó en el Club de Volantes Entrerrianos para probar su Toyota Corolla.

Es de recordar que Canapino debutó como piloto igual del Ale Bucci Racing en Rosario y se ubicó 8º tras largar 10º.

En el trazado paranaense, señala Campeones, el equipo pudo probar diferentes puestas a punto, así como en el tren delantero y en el balance general del auto. Las salidas a pistas fueron intercaladas con la Fórmula 2 que también estuvo girando.

Es la segunda prueba que realiza Canapino tras la que sucedió en Rosario por primera vez antes de su debut. Después de ese inicio, el piloto se mostró conforme sobre el rendimiento: “Es un buen resultado para la performance que mostró el auto, que no tenía el ritmo de punta. Desde que arrancó la carrera iba bastante más de trompa que en la serie”, explicó el Titán.