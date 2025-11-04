La banda de los contratos, de Daniel Enz, finalista del Premio FOPEA al Periodismo de Investigación 2025

El periodista entrerriano Daniel Enz fue seleccionado finalista en la categoría Libro de Investigación Periodística del Premio FOPEA al Periodismo de Investigación 2025 por su obra La banda de los contratos, sobre las maniobras de corrupción y desvío de fondos en la Legislatura de Entre Ríos.

En la misma categoría competirán los libros La Generala, de Emilia Delfino, y Salvate vos, de Juan Carrá. Los ganadores se conocerán este viernes 7 de noviembre en La Rural, en la ceremonia anual organizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Los Premios FOPEA reconocen la excelencia en el periodismo de investigación en Argentina, destacando trabajos que revelan información de interés público y promueven la transparencia y la rendición de cuentas.

Los jurados para esta edición seleccionaron a los nominados entre 30 libros de periodismo de investigación editados este año. La premiación de Fopea renueva sus jurados año a año y es la única que los informa de antemano.

Este año son Silvia Naishtat (periodista y editora de la sección Economía de Clarín, coautora de El Cazador, la biografía no autorizada de Juan Navarro y el grupo Exxel y de Argentina Innovadora); Hernán Cappiello (periodista especializado en temas judiciales del diario La Nación, director de la Licenciatura en Comunicación Periodística de la UCA y profesor de las cátedras de Investigación Periodística y Redacción) y Astrid Pikielny (periodista y politóloga, coautora de Hijos de los 70: Historias de la generación que heredó la tragedia argentina y autora de Periodismo: asedio al oficio).

Sobre La Banda de los Contratos

La banda de los contratos cuenta cómo funcionó el negocio de los contratos truchos legislativos en Entre Ríos, por el que se desviaron más de 53 millones de dólares.

Se trata del libro número 17º de Enz y cuenta con 300 páginas. En 10 capítulos y un anexo documental, el periodista narra los detalles del mecanismo de desvío de fondos públicos y la implicancia de los principales nombres del poder entrerriano de los últimos años, entre los que se cuentan ex gobernadores, ex vicegobernadores, ex legisladores y ex funcionarios.

“Durante una década se robaron más de 53 millones de dólares y todos prefirieron participar de una porción de la torta y no decir nunca nada. Legisladores, funcionarios, empleados legislativos, cajeros bancarios, militantes contratados, sabían perfectamente cómo funcionaba el sistema y cómo se iban beneficiando hombres y mujeres del poder a cambio del engaño a pobre gente, utilizada y usada a gusto y placer, a cambio de unos pocos pesos”, puede leerse en el prólogo de La banda de los contratos.

Sobre el autor

Daniel Enz es oriundo de Reconquista (Santa Fe) y vive en Paraná (Entre Ríos) desde 1981. Es fundador y director periodístico de la revista Análisis y de la web AnálisisDigital.com. Dirige también la emisora Radio Plaza y el portal PlazaWeb.com. En televisión, produce y conduce los programas Cuestión de Fondo y Memoria Frágil, en Canal 9 Litoral.

Fue varias veces finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, organizado por IPYS, que en 2016 otorgó mención especial a su trabajo sobre las torturas sufridas por monjas del convento de Nogoyá. El jurado de Fopea consideró a esa investigación como la más saliente del año.

La Editorial Perfil le entregó en 2016 el premio nacional a la Libertad de Expresión. En 2017 fue reconocido por Adepa. En 2019 su libro El Nido fue considerado por Fopea como mejor libro de investigación periodística del año. En 2021 ese premio fue para su libro Territorio Narco, en coautoría con José Amado. En 2022 la Academia Nacional de Periodismo le entregó la Pluma de Honor. De esa manera, se transformó en el primer periodista del interior del país en recibir tal distinción.

La banda de los contratos es su libro número 17. Antes publicó Rebeldes y ejecutores (1995), Código de Fuego (2001), El día del juicio (2003), Las flores de Fernanda (2005), Tierras SA (2006, con Andrés Klipphan), Rebeldes y ejecutores II (2008), Herencia de familia (2010), Abusos y pecados (2013), Bandidos sin ley (2014), Los hijos del narco (2015), Doble vida (2016), El clan (2017), Las cenizas del narco (2018), El nido (2019), Territorio narco (2021, con José Amado) y Sicarios de la caja (2022).

Este año Enez publicó también la reedición ampliada de Las flores de Fernanda y próximamente llegará a las librerías Crimen por encargo, los secretos del asesinato del escribano Rubén Calero.