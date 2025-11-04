El Centro Cultural Juan L. Ortiz ofrece una amplia programación artística durante noviembre

El Centro Cultural Juan L. Ortiz anunció su agenda completa de actividades para el penúltimo mes del año, con una programación diversa que incluirá literatura, artes visuales, música, teatro y humor. La propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro entre artistas locales y públicos variados, con opciones gratuitas y entradas accesibles.

CRONOGRAMA

JUEVES 6 y VIERNES 7

De 8 a 13 y de 16 a 21

Congreso de Escritores Latinoamericanos

VIERNES 7 - A las 20

Entreveros

Muestra de pinturas "Donde lo visual se vuelve encuentro"

Artistas: Beatriz Cabrera, Estela Más de Ayala, Liliana Caldani y Laura Sosa

Entrada libre y gratuita

SÁBADO 8 - A las 20

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

"Todo Tchaikovsky"

Escenas de los ballets "La Bella Durmiente" y "Cascanueces"

Entrada gratuita por orden de llegada

DOMINGO 9 - A las 20:30

Darksiders Pink Floyd

Celebración de la banda británica Pink Floyd con recorrido por todas sus eras

Entradas: www.tickea.com.ar / The Music Store (Gualeguaychú 442) / Flamingo

JUEVES 13 - A las 20:30

Acidito

Entradas anticipadas: $10.000

Entradas en puerta: $13.000

Reservas: 343 4547849

VIERNES 14 - A las 21

Sirirí en vuelo (en vivo)

Mati Pérez, Mauri Vieiro, Tavo Pérez, Federico Sgarbanti, Julián Ramos, Joel Cendra, Leo Rodríguez, Simón Rossi, Juan Manuel Bilat, Mauricio Scharovsky, Pilar DZ, Erika Brown

Entradas: 343 5444812 / app.tikzet.com

SÁBADO 15 - A las 20

Recital

Fuxia, Meli Palacios (La ocasión) y Sinergia

Entradas: por mensaje directo a las bandas

DOMINGO 16 - A las 20

El muerto que baila

Entradas: $10.000 / estudiantes 2x1

Reservas: 343 4657010

Organizan: Compañía Teastral y Compañía de lo Urgente

MIÉRCOLES 19 - A las 20:30

El Instituto Raúl Varelli festeja el Día del Acordeón

Actuarán Mario Toscano, alumnos y egresados

Homenajes a músicos de la región

Declarado de interés provincial

Entrada: un alimento no perecedero

JUEVES 20 - A las 21:30

Ciclo Carnavalero 2025 - Roda Carnavalera

Participa: Batería Puro Swing

Entradas: 343 4634822 / 343 5508782

VIERNES 21 - A las 21

En el aire de tu andar

Presentación de Cumpa y Nati Zambrini

Entradas: 343 5331868

SÁBADO 22 - A las 20:30

Festival de Rock

Organiza: PUAJ!

Banda invitada: San Lebowski

DOMINGO 23 - A las 21

Juanele Comedy

"Me atravesaba un chiste"

JUEVES 27 - A las 21

Alumnos en concierto

Estudio Vocal Agustina Arias

Entradas: $12.000

Para adquirirlas: 343 4766142

VIERNES 28 - A las 20

Quai Night Vol. 3 - Edición Rock

Artistas: Los Apolo, Solo Esto y La Mazorca

Entradas: 343 3026336