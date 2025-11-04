El Centro Cultural Juan L. Ortiz ofrece una amplia programación artística durante noviembre

El Centro Cultural Juan L. Ortiz anunció su agenda completa de actividades para el penúltimo mes del año, con una programación diversa que incluirá literatura, artes visuales, música, teatro y humor. La propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro entre artistas locales y públicos variados, con opciones gratuitas y entradas accesibles.
CRONOGRAMA
JUEVES 6 y VIERNES 7
De 8 a 13 y de 16 a 21
Congreso de Escritores Latinoamericanos
VIERNES 7 - A las 20
Entreveros
Muestra de pinturas "Donde lo visual se vuelve encuentro"
Artistas: Beatriz Cabrera, Estela Más de Ayala, Liliana Caldani y Laura Sosa
Entrada libre y gratuita
SÁBADO 8 - A las 20
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
"Todo Tchaikovsky"
Escenas de los ballets "La Bella Durmiente" y "Cascanueces"
Entrada gratuita por orden de llegada
DOMINGO 9 - A las 20:30
Darksiders Pink Floyd
Celebración de la banda británica Pink Floyd con recorrido por todas sus eras
Entradas: www.tickea.com.ar / The Music Store (Gualeguaychú 442) / Flamingo
JUEVES 13 - A las 20:30
Acidito
Entradas anticipadas: $10.000
Entradas en puerta: $13.000
Reservas: 343 4547849
VIERNES 14 - A las 21
Sirirí en vuelo (en vivo)
Mati Pérez, Mauri Vieiro, Tavo Pérez, Federico Sgarbanti, Julián Ramos, Joel Cendra, Leo Rodríguez, Simón Rossi, Juan Manuel Bilat, Mauricio Scharovsky, Pilar DZ, Erika Brown
Entradas: 343 5444812 / app.tikzet.com
SÁBADO 15 - A las 20
Recital
Fuxia, Meli Palacios (La ocasión) y Sinergia
Entradas: por mensaje directo a las bandas
DOMINGO 16 - A las 20
El muerto que baila
Entradas: $10.000 / estudiantes 2x1
Reservas: 343 4657010
Organizan: Compañía Teastral y Compañía de lo Urgente
MIÉRCOLES 19 - A las 20:30
El Instituto Raúl Varelli festeja el Día del Acordeón
Actuarán Mario Toscano, alumnos y egresados
Homenajes a músicos de la región
Declarado de interés provincial
Entrada: un alimento no perecedero
JUEVES 20 - A las 21:30
Ciclo Carnavalero 2025 - Roda Carnavalera
Participa: Batería Puro Swing
Entradas: 343 4634822 / 343 5508782
VIERNES 21 - A las 21
En el aire de tu andar
Presentación de Cumpa y Nati Zambrini
Entradas: 343 5331868
SÁBADO 22 - A las 20:30
Festival de Rock
Organiza: PUAJ!
Banda invitada: San Lebowski
DOMINGO 23 - A las 21
Juanele Comedy
"Me atravesaba un chiste"
JUEVES 27 - A las 21
Alumnos en concierto
Estudio Vocal Agustina Arias
Entradas: $12.000
Para adquirirlas: 343 4766142
VIERNES 28 - A las 20
Quai Night Vol. 3 - Edición Rock
Artistas: Los Apolo, Solo Esto y La Mazorca
Entradas: 343 3026336