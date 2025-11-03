Con la presencia de funcionarios, el proyecto de presupuesto comenzará a ser debatido en Diputados

El proyecto, que ingresó bajo el número de expediente 28.722 a la Cámara de Diputados, comenzará a ser debatido desde este miércoles por los integrantes de la Cámara de Diputados, que preside Bruno Sarubi.

Para la ocasión fueron convocados la Secretaria de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Mariela Volpe; el Director Ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el Director Adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; al Coordinadora General del Ministerio de Hacienda, Lorena Kozak; el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Luciano Rotman; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Gustavo Vergara.

Se hizo extensiva la participación a todos los legisladores y las legisladoras de ambas Cámaras legislativas provinciales que deseen asistir a la convocatoria.

El proyecto

En la nota de elevación indica que el proyecto de presupuesto para la administración provincial expresa la “consolidación de recursos, y la correspondiente asignación de los gastos, poniendo de manifiesto su importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la transparencia de la gestión de gobierno, así como su empleo como herramienta de la política económica y social, y de previsibilidad para el resto de los actores económicos”.

También se indica que para la confección se tomaron en consideración las variables macroeconómicas que surgen del marco macro – fiscal “elaborado por el gobierno nacional, conforme lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, estimaciones éstas, contenidas en el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio 2026 recientemente elevado” y en discusión en el Congreso de la Nación.

Se proyectan erogaciones de seis billones cuatrocientos cuarenta y seis mil nueve millones cientos dos mil ($6.446.009.102.000.-) con destino a los gastos corrientes y de capital. De ese total $2.702.981.25000 son gastos de personal. La planta permanente de cargos es de 67.511 cargos y son 340526 las horas cátedra.

En cuanto a personal temporario se habilita un cupo de 3324 cargos y un límite máximo de 31.364 horas cátedra.

Gran inversión en infraestructura

Horas después de haber presentado el proyecto, el gobernador encabezó una reunión de gabinete en la que hizo referencia a la iniciativa y sostuvo que “se trata quizás del presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia, especialmente en lo que tenemos más deteriorado, que es nuestra red vial".

En ese sentido, precisó que se destinarán "casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de nuestras rutas y caminos", financiado "en parte con recursos propios y, en gran medida, por organismos multilaterales de crédito, una vez que pudimos obtener el aval soberano del Gobierno nacional".

"Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, de los hospitales y de las escuelas, con absoluta independencia del color partidario de quien circunstancialmente esté a cargo de los gobiernos locales", afirmó Frigerio, al señalar que actualmente los trabajos ejecutados ya alcanzan un tercio del total previsto.

Destacó que este plan es posible gracias a que la gestión volvió "a sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un año muy difícil en términos de ingresos, con una caída superior a la registrada en 2024". Recordó, además, que ese contexto no impidió "poner en marcha todas las obras -muchas de las cuales encontramos abandonadas-, disminuir la presión impositiva y cumplir, con enorme esfuerzo, con los vencimientos de deuda que nos dejaron las gestiones anteriores".

Además anunció que, en paralelo al Presupuesto 2026, se enviará "un proyecto de ley de Obras Públicas que no solo modifica la forma en que el gobierno puede contratar obra pública -incorporando la posibilidad de que lo haga el sector privado-, sino que también plantea una política de Estado para que estas obras se prioricen de una vez y para siempre".

(APF)