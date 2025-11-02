Dua Lipa recomendó un libro de la escritora argentina Mariana Enriquez

La cantante tiene un club literario en el que recomienda distintas lecturas y comparte charlas con autores.

La cantante Dua Lipa recomendó el libro Los peligros de fumar en la cama, de la escritora argentina Mariana Enriquez, en el especial de Halloween, que se celebró este viernes, de su club de lectura.

Desde 2022, la artista decidió embarcarse en un proyecto personal por fuera de la música: la lectura. Es por eso que lanzó Service95, una plataforma en la que mensualmente recomienda un libro, comparte una reseña del mismo y hasta suele tener conversaciones íntimas con diferentes autores.

Para la edición de octubre, especial por ser el mes de Halloween, Dua Lipa encaminó su recomendación hacia el terror y eligió a una de sus autoras favoritas, Mariana Enriquez.

Dua Lipa recomendó un libro de Mariana Enriquez para leer en Halloween“Este libro presenta 12 relatos inquietantes ambientados en Buenos Aires y sus alrededores, que a menudo se centran en mujeres y niñas que experimentan sucesos sobrenaturales entrelazados con los traumas de la historia argentina”, escribió Dua Lipa en su reseña de Los peligros de fumar en la cama.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa recomienda autores argentinos. A comienzos de 2024, compartió un entusiasmo especial por el libro Fortuna, escrito por Hernán Díaz, quien ganó el premio Pulitzer en el año 2023 por esta novela. También mencionó a No es un río, de Selva Almada.

Fuente: Noticias Argentinas.