Básquet: La Unión debutó de local con una buena victoria

La Unión venció a Deportivo Viedma en su estreno como local en la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón y Deportivo Viedma volvieron a cruzar sus caminos después del final de la temporada pasada. El festejo de este lunes se lo llevó el local que no dejó dudas y sentenció el juego por 74 a 59. Henriques fue el goleador y el destacado en el anfitrión con 19 puntos, mientras que en la visita hizo lo propio Marcano con 11 puntos y 6 rebotes.

El partido en el Carlos Delasoie

En el primer período, los de Viedma iniciaron mejor, frente a un La Unión desencontrado con el aro. Los de Bogliacino supieron aprovechar mejor el rodaje del partido disputado hace apenas 24 horas y ponerlo en juego para mostrarse más sólidos en cancha. El Rojo no demoró en despertarse y presionar, cerrando el primer periodo igualados en 22.

En el segundo cuarto, La Unión reafirmó su buen momento para lucirse en cancha, intenso desde lo defensivo y eficiente en el goleo. Sumó y se alejó frente a un Viedma que no se encontraba en el juego, le costaba ubicar la pelota en sus tiradores y el local no aflojó en su intensidad, para irse al entretiempo arriba por 45 a 32.

A la vuelta del descanso, los de Guastavino mantuvieron su ritmo de juego, dejando a Viedma sin reacción en la parte defensiva. La visita sufrió su desencuentro, y La Unión fue hábil para aprovechar el momento, sumar e imponerse sin dejar dudas, llevándose el tercero por 66 a 44.

El final se tiñó de rojo y blanco. A La Unión le sentó muy bien su casa, mantuvo la diferencia conseguida en los períodos anteriores, y también su defensa impidiendo que Ia visita se acerque.

Así, el debut tuvo final feliz para La Unión que selló una victoria importante frente al Deportivo Viedma por 74 a 59.