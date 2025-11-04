El hombre que incendió departamentos en Concordia está grave y con pronóstico reservado

El hombre que provocó un incendio en un complejo de departamentos en Concordia este lunes fue internado en Terapia Intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat y su pronóstico es reservado.

Según se informó a Ahora, el parte médico indica que “el paciente ingresó por presentar intoxicación por monóxido de carbono, aparentemente autoinfringida”.

Cabe destacar que el individuo quiso explotar tres vehículos e incinerar las unidades habitacionales, donde había inquilinos, tras un conflicto con su pareja, en un contexto de violencia de género.

Mientras se acudía al lugar a sofocar las llamas y tratar de desactivar su ataque, el hombre fue encontrado por policías y bomberos en la parte trasera del lugar. Lo hallaron desvanecido.

El hombre presentó “vibrisas quemadas, con presencia de ollín en narinas, escoriaciones sobre región nasal y deterioro del sensorio”. Por este motivo, su estado era de “regular a mal estado en general”, con sus “pupilas mioticas e hipotensión sostenida”. Además, le retiraron líquido “con olor a componentes de combustión” a través de una sonda nasogástrica.