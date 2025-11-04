Erreway inicia su gira nacional con un show en Santa Fe

El grupo Erreway, conformado por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, volverá a reencontrarse con el público santafesino el viernes 7 de noviembre a las 21 en el estadio del Club Atlético Unión, ubicado en Avenida López y Planes 3513.

El regreso de Erreway a los escenarios argentinos llega tras una gira internacional que confirmó la vigencia del fenómeno que marcó a miles de adolescentes en los primeros años del 2000. En su retorno, el grupo agotó estadios en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, superando los 300.000 tickets vendidos y desatando una ola de seguidores que crecieron con sus canciones y la recordada serie televisiva Rebelde Way. En Argentina, la banda comenzará su gira en Santa Fe, continuará el 9 de noviembre en el Metropolitano de Rosario, el 6 de diciembre en el estadio Central Córdoba de Tucumán y finalizará el 13 de diciembre en la Plaza de la Música de Córdoba.

El reencuentro con el público local se consolidó luego del multitudinario concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, realizado el pasado 29 de agosto. En aquella oportunidad, el trío repasó sus grandes éxitos, como Resistiré y Para cosas buenas. El espectáculo incluyó la participación especial de Lali Espósito y fue el marco para anunciar una novena función en la capital y la tan esperada gira por el interior del país.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Mundo Ticket, con la posibilidad de adquirirlas en tres cuotas sin interés con Tarjeta Visa Naranja X.