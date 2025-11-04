Palito Ortega se presenta en Paraná con su gira nacional

El famoso cantante y compositor tucumano Palito Ortega se presentará en Paraná este sábado 9 de noviembre a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en San Martín 15. El espectáculo forma parte de su gira nacional titulada "El Regreso del Rey", con la que celebra su carrera. La presentación había sido reprogramada tras una postergación por motivos de salud y finalmente tendrá lugar este fin de semana.

La actuación del artista en la capital entrerriana forma parte de una extensa recorrida por distintos puntos del país, donde el músico repasa las canciones que marcaron a generaciones enteras. En esta nueva etapa, el intérprete recupera el espíritu de sus primeros años y celebra más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida en la música, el cine y la televisión.

Sobre el artista

Ramón Bautista Ortega nació en Lules, Tucumán, en 1941. Proveniente de una familia humilde, comenzó a trabajar desde muy joven en distintos oficios para colaborar con el sustento del hogar. Su infancia transcurrió entre la escuela, los trabajos de supervivencia y una pasión temprana por la música. A los 14 años decidió viajar a Buenos Aires, donde inició su camino artístico entre tareas ocasionales y actuaciones en pequeños espacios hasta convertirse en una de las voces más populares del país.

Su salto a la fama llegó en la década de 1960, al integrarse al grupo El Club del Clan, un fenómeno musical y televisivo que marcó una época y del que formaron parte artistas como Violeta Rivas, Johnny Tedesco y Lalo Fransen. Desde entonces, Palito Ortega se consolidó como ídolo con canciones como Despeinada, La felicidad, y Un muchacho como yo, temas que lo acompañaron en giras internacionales y en una carrera discográfica que supera los 28 millones de copias vendidas.

Además de su faceta como cantante, Palito desarrolló una carrera amplia en el cine, participando en más de treinta películas. Entre ellas se destacan Mi primera novia (1966), La sonrisa de mamá (1972), El tío Disparate (1978) y Qué linda es mi familia (1980).

Con el paso de los años, también incursionó en la política y fue gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995 y senador nacional desde 1998 hasta 2001. En 1999 integró la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente junto a Eduardo Duhalde, en representación de la Concertación Justicialista. Sin embargo, su vínculo con la música nunca se interrumpió y, tras ese período, regresó con nuevos proyectos y giras.

En las últimas dos décadas, Ortega recibió numerosos reconocimientos. En 2002 fue distinguido con un premio Martín Fierro junto a Chico Novarro por la banda sonora de la serie El sodero de mi vida. También fue homenajeado por la Academia Grammy con el Premio Latino a la Excelencia Musical, y grabó en Memphis el disco Por los caminos del Rey, junto a los músicos que acompañaron a Elvis Presley.

