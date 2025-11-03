Central Córdoba y Racing terminaron a mano en Santiago del Estero

Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing igualaron sin abrir el marcador este lunes en el estadio Único Madre de Ciudades, por la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro fue el primero del cuadro de Avellaneda tras su eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El desgaste emocional y físico fue notorio en la Academia. Y Gustavo Costas decidió realizar varias modificaciones en relación al equipo que empató con el Flamengo en el Cilindro. La presencia de Agustín García Basso, Duván Vergara, Luciano Vietto y Adrián Balboa (exPatronato) fueron algunos ejemplos.

El duelo en Santiago del Estero se mostró abierto y ambos equipos jugaron con espacios. Pero el que generó la ocasión más clara para abrir el marcador fue Central Córdoba, que a través de la calidad de Gastón Verón se las ingenió para encender las alarmas de Facundo Cambeses. Sin dudas, el ex Argentinos era una de las cartas más peligrosas en el elenco liderado por Omar De Felippe.

En el complemento, las proyecciones de Facundo Mura, la potencia de Rocky Balboa y la velocidad de Santiago Solari marcaron la tendencia ofensiva del conjunto de Gustavo Costas, pero en todos los intentos Alan Aguerre respondió con soberbia, señala Infobae.

La pegada de José Florentín también pudo ser la herramienta para quebrar el cero, pero Facundo Cambeses también tuvo una noche magnífica. Por la actuación de los arqueros, el Ferroviario y la Academia se repartieron los puntos. Ambos deberán seguir remando para quedarse con alguna de las ocho plazas que hay disponibles para afrontar los octavos de final.