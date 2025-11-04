Una circular del CGE facilita la promoción en secundaria

El Consejo General de Educación (CGE) emitió la circular Nº 05 con este asunto: “Cierre de año escolar”. El documento contiene directrices dirigidas a las comunidades escolares de nivel secundario y traza lineamientos sobre la finalización del ciclo lectivo.

A continuación, se transcribe una serie de criterios dispuestos en la circular:

“Se evalúa lo que se enseñó en el marco de las priorizaciones de cada nivel y modalidad.

Se evalúan: los logros en relación a los saberes y capacidades que pretendían las propuestas pedagógicas; los procesos a través de los cuales llegaron los mismos.

Al concluir el ciclo lectivo, la calificación final se obtendrá con la ponderación de la totalidad del proceso de aprendizaje de cada estudiante, construida a partir de la lectura interpretativa de los saberes/capacidades logrados y plasmada en los distintos instrumentos de evaluación.

Los estudiantes con proceso de inclusión serán contemplados según lo acordado en su proyecto pedagógico individual (PPI) y en el caso de no contar con PPI, se deberán respetar y seguir las recomendaciones metodológicas y flexibilizaciones tendientes a garantizar el aprendizaje de los contenidos prioritarios y/o competencias.

Las comisiones evaluadoras se deberán conformar con dos docentes del espacio curricular y un tercero de otro. El docente que desarrolló la materia en la medida de lo posible deberá presidirla, excepcionalidades y eventualidades debidamente sustanciadas.

Continuar con las acciones de articulación escuela primaria-escuela secundaria, con posibles ingresantes a primer año. Revisar la propuesta del taller de ingreso en febrero y/o propedéutico.

Observar e intervenir en los procesos de inclusión y/o adaptación. Consultar a supervisión de nivel.

Registrar las actuaciones profesionales cuyo período cierra el 23 de diciembre en sistema SAGE (Sistema de Administración de Gestión Educativa).

Pases de estudiantes se aprobarán hasta el mes de octubre. Luego del mismo se enmarcará dentro de la resolución Nº 1.770/11.

El proceso de integración de saberes implica enseñar, revisar, afianzar e integrar saberes, lo que no es evaluar, aplicar instrumentos de evaluación escritos y orales u otros sin la correspondiente acción de explicar y enseñar. La misma modalidad aplicar para las comisiones evaluadoras sobre la resolución Nº 1.582/11 CGE. Son otra instancia más de enseñar y aprender. Razón por la cual los equipos pondrán especial atención en este período de manera que se garanticen las acciones estratégicas evaluativas y de aprendizajes pertinentes.

La evaluación es en proceso, permanente y continua e inseparable de los procesos de enseñar y aprender. Por lo que un examen o prueba escrita no refleja el proceso. Es un instrumento más de evaluación sumados a los demás instrumentos que aplicamos los docentes en la cotidianeidad del aula.

La preinscripción de estudiantes es sobre la base de la resolución Nº 1.770/11 CGE y se evaluará institucionalmente espacios y mobiliarios con que se cuenta para su apertura.

La matrícula de los estudiantes deberá ser distribuida entre los preceptores en proporcionalidad de manera de atender la convivencia escolar, el acompañamiento a las trayectorias y la organización integral institucional.

Los estudiantes libres concurrentes serán evaluados en proceso, aplicando la modalidad de estudiante regular y se consignará diciembre al cierre del trimestre la nota correspondiente. Los espacios curriculares no aprobados al cierre del trimestre continuarán hasta cerrar la instancia de integración en diciembre, en el cual se aplicarán acciones de revisión, explicación, propias de los procesos de enseñar y aprender.

Los estudiantes en la modalidad libre concurrente que asisten a la institución a clases serán evaluados como estudiantes regulares el docente registrará el desempeño en proceso y cerrará el mismo una vez finalizado el trimestre. En este aspecto, tener en cuenta las recomendaciones pedagógicas presentes en la resolución Nº 1.834/25 CGE.

El período de integración y revisión de saberes es una instancia donde se abordan los contenidos y/o competencias no acreditados prioritarios y no la aplicación de instrumentos de evaluación como única acción didáctica. Debe haber explicación, retroalimentación y acciones de afianzamiento y revisión.

Los estudiantes con pase y cambio de orientación que deben nivelar contenidos lo podrán hacer durante el trimestre a través de estrategias didácticas y metodologías aplicadas a partir de los recursos institucionales”.

Además, la Circular 05/25 de la Dirección de Educación Secundaria repasa y hace hincapié en los siguientes puntos y orientaciones para este momento del año escolar:

“Se evalúa lo que se enseñó en el marco de las priorizaciones de cada nivel y modalidad;

Se evalúan logros en relación a los saberes y capacidades que pretendían las propuestas pedagógicas y los procesos a través de los cuales llegaron a los mismos”.

La normativa repasa, a su vez, en función de qué se obtiene la calificación final de cada alumna y alumno; la situación de las y los estudiantes con proceso de inclusión; los pases; los procesos de integración de saberes, y demás ítems a tener en cuenta en este momento final del ciclo.

En lo concerniente a la organización, se recuerda que:

“Del 07/11 al 28/11 – Para todas y todos los estudiantes (aprobados y en proceso)- Período de intensificación de saberes, revisión, acompañamiento y apoyo en espacios pendientes de aprobación. Integración, revisión de saberes para estudiantes de Nivel Secundario, para las y los estudiantes regulares y libres concurrentes.

Del 24/11 al 28/11 Comisión evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios pendientes de aprobación; y para estudiantes con espacios curriculares previos, libres y por movilidad estudiantil.

Del 02/12 al 15/12 Período de intensificación de saberes, revisión, acompañamiento y apoyo en espacios pendientes de aprobación para estudiantes regulares y libres concurrentes con cierre diversificado de trayectorias.

Del 16/12 al 22/12 Período de revisión y evaluación ante comisión evaluadora para estudiantes en condición de regulares y libres concurrentes con espacios pendientes de aprobación Nivel Secundario y modalidades. Carga de Boletines Digitales.

23/12 Cierre total de carga de notas de estudiantes aprobados y desaprobados. Finalización del tercer trimestre con cierre diversificado de trayectorias escolares”.

