Volcó una combi en la ruta 12 y rescataron a 20 personas

Un accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en el kilómetro 159 de la Autovía 12, en el departamento Islas a la altura de Ceibas. Una combi de pasajeros que viajaba desde Buenos Aires hacia la ciudad entrerriana de Federación volcó en una curva, en la zona del cantero central.

El vehículo transportaba a 20 personas —18 adultos y dos menores de edad—, que debieron ser asistidas para poder ser evacuadas del interior del rodado. El siniestro se produjo en el sector del guardarraíl donde se encuentra una boca de tormenta, lo que complicó las tareas de rescate.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal del Hospital local y efectivos de Gendarmería Nacional, quienes colaboraron en la evacuación de los pasajeros y en el control del tránsito vehicular.

Las primeras asistencias se realizaron en el sitio, mientras que algunos ocupantes fueron derivados al hospital de Ceibas para una evaluación médica más completa. Fuentes del operativo confirmaron que ninguno de los pasajeros presentó heridas graves.

Debido al vuelco, el tránsito en la Autovía 12 fue asistido en ambos sentidos. Personal policial y de Gendarmería trabajó en la regulación del flujo vehicular, mientras se realizaban las tareas de remoción de la combi siniestrada.