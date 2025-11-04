Cambio de gestión en el Palacio San José: exfuncionario provincial asumió la dirección del museo nacional

El uruguayense Carlos Iriarte fue designado nuevo director del Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, que fuera residencia del general.

Según trascendió, el pasado 1 de noviembre fue presentado ante los trabajadores del establecimiento y ya habría asumido funciones, pese a que aún no existe una confirmación oficial por parte del gobierno nacional.

Iriarte, quien mantiene alineación con las gestiones nacional y provincial, se desempeñaba hasta ahora como director general de Museos, Patrimonio Cultural y Archivo de Entre Ríos. Su designación al frente del Palacio San José se da en un contexto de renovación de autoridades en distintos organismos culturales del país.

El Museo Nacional Palacio San José, ubicado en el departamento Uruguay, fue conducido hasta semanas atrás por la arquitecta Ana Almeida, también oriunda de Concepción del Uruguay, quien anteriormente había sido titular del Cementerio Municipal de la ciudad.

Por el momento, se espera que el Ministerio de Cultura de la Nación oficialice el nombramiento de Iriarte en los próximos días, confirmando así el cambio de gestión en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Entre Ríos y el país.

