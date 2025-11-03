Echagüe se consagró campeón del Torneo Provincial Femenino de Rugby

El Atlético Echagüe Club se consagró campeón del Torneo Provincial Femenino organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), tras imponerse en los tres compromisos correspondientes al quinto y último encuentro del certamen, disputado este domingo en el Estadio Ciudad de Concordia.

La jornada comenzó con triunfo por walkover frente a la fusión Central Entrerriano de Gualeguaychú / Jockey de Gualeguay, equipo que no se presentó a competir. En su segunda presentación, el conjunto dirigido por Facundo Pross y Sebastián Soffredini superó por 14 a 5 a Los Espinillos de Concordia, en un partido interrumpido en el segundo tiempo a raíz de un desacuerdo del elenco local con una decisión organizativa.

El AEC conquistó el certamen provincial luego de ganar sus tres últimos partidos en Concordia.

Finalmente, Echagüe cerró la fecha con una goleada por 47 a 0 sobre Pirañas de Concordia, resultado que selló una campaña perfecta y el merecido título provincial. Con este resultado, el Negro completó un recorrido impecable que no sólo representa un logro deportivo, sino también el reflejo del trabajo y compromiso durante toda la temporada.

Cabe resaltar que el acto de apertura de esta último instancia contó con la presencia del Intendente de Concordia, Francisco Azcué, y de la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, quienes destacaron la importancia de seguir consolidando a Concordia como plaza deportiva y el crecimiento sostenido del rugby femenino en la provincia.

Fuente: NG DIgital