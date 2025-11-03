En San Juan, Recreativo, Rowing y Neuquén iniciaron el Panamericano de Clubes

Recreativo, Rowing y Neuquén comenzaron este lunes su participación en el Campeonato Panamericano de Clubes de San Juan. Los tres representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) disputaron sus primeros dos partidos y continuarán este martes con sus performances.

En Senior Masculino, Recreativo debutó con una derrota a manos de León Prado (Chile) por 5 a 2. Los dos goles del Bochas fueron convertidos por Juan Pablo Portaluppi. Posteriormente, el elenco de calle Italia buscó revancha ante Leonardo Murialdo, pero cayó por 7 a 4. No alcanzaron los descuentos de Joaquín Berta (3 tantos) y Joaquín Mayor. Este martes, el RBC enfrentará desde las 19 a CPC en su tercera presentación.





En Senior Femenino, Rowing tuvo su estreno con un traspié ante San Martín de Mendoza por 3 a 0. Luego las chicas se midieron con Sindicato de Comercio, pero el resultado no fue favorable: perdieron por 3 a 1. Alejandrina Zunino Ríos convirtió la única conquista Albiceleste. Este martes, desde las 11, el rival será San Jorge.

Por la categoría Sub 19, Neuquén tuvo un auspicioso comienzo con dos victorias. Primera, el Pingüino goleó 6 a 1 Real HC (Colombia), con tantos de Angelina Corvetto (3), Emilia Carrivale (2) y Victoria Gonzales (1). En el segundo juego, el Pingüi empató con Huarpes 1 a 1; Angelina Corvetto anotó el tanto paranaense. Este martes, a partir de las 18, ANC enfretará a Orión.





Fuente: Prensa UEHP