Fútbol: Platense rescató un agónico empate ante Sarmiento

Con un agónico gol de Ronaldo Martínez, de chilena, Platense empató ante Sarmiento de Junín –dirigido por el exDT de Patronato, Facundo Sava– este lunes en el estadio Ciudad de Vicente López. Fue 1 a 1, por la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Verde se adelantó en el marcador, cuando Lucas Oso Pratto lideró un contragolpe letal tras adueñarse de la pelota en la mitad de la cancha y extender hacia Julián Contrera, quien improvisó una asistencia perfecta para la velocidad de Iván Morales. Entonces, el chileno apeló a su generosidad para barrerse en el área de Federico Losas y dejarle el gol servido a Gabriel Díaz. Una conquista que encendió las alarmas en la lucha por la permanencia, dado que en la recta final de la temporada hay siete equipos comprometidos con perder la categoría.

Sin embargo, cuando parecía que la garantía de la permanencia estaba asegurada en Junín, un envío aéreo expuso la notable destreza de Nacho Vázquez para que el central se la baje a Iván Ronaldo Martínez. Y el paraguayo volvió a homenajear a Zamorano y al Fenómeno brasileño con una chilena que dejó sin posibilidades Lucas Acosta. Un golazo para que los protagonistas se repartan los puntos. De todos modos, los del exPatronato Facundo Colorado Sava son conscientes de que se llevaron un empate que vale mucho en la casa del último campeón, consigna Infobae.