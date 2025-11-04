Roberto Frigo: “El cooperativismo es un movimiento muy importante, económica y socialmente”

El dirigente de Gobernador Echagüe, Roberto Frigo, proveniente de la Cooperativa de León Solá del departamento Tala, es el nuevo presidente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER).

Frigo fue elegido en la última Asamblea General Ordinaria de la entidad, y reemplazará a Juan Balbi (Aranguren).

CAFER es una entidad de segundo grado que nació en 1999 como una estrategia conjunta de ocho cooperativas agropecuarias para hacer frente a la crisis económica de aquel momento. En sus inicios estuvo integrada por las cooperativas de Villa Elisa, La Paz, Aranguren, Urdinarrain, León Solá, Gualeguaychú, Galarza y Seguí, a las que luego se sumó la de Viale.

Roberto Frigo tiene 62 años. Es productor agropecuario y forma parte del movimiento cooperativo desde hace décadas. “El cooperativismo es un movimiento económico y social muy importante para la vida de los pueblos, cumpliendo un rol clave en la prestación de servicios al productor, como la comercialización, el acopio de granos, la venta de combustibles, el asesoramiento, el financiamiento, la capacitación y los servicios de siembra. Además, genera empleo directo e indirecto y participa en distintas producciones locales”, resumió.

Frigo adelantó que trabajará “intensamente al frente de CAFER, visitando en primer lugar a todas las cooperativas que están realizando sus asambleas, como en los casos de Urdinarrain y Aranguren”.

Entre sus metas, destacó la de “seguir acompañando y asesorando al productor, y continuar la búsqueda de financiamiento con tasas acordes a la realidad del sector”.

Finalmente, expresó su deseo de que “alguna vez tengamos previsibilidad y políticas de Estado”, y recordó que “en los tiempos duros, tanto en lo económico como en lo climático, las cooperativas fueron el sostén de los pequeños y medianos productores”.